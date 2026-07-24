Enski boltinn

Chelsea að hreppa Lacroix

Valur Páll Eiríksson skrifar
Maxance Lacroix er á leið til Chelsea.
Maxance Lacroix er á leið til Chelsea. Michael Pimentel/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Chelsea virðist vera að ganga frá kaupum á franska miðverðinum Maxance Lacroix frá Crystal Palace.

Skiptin eru gott sem frágengin og mun 26 ára miðvörðurinn færa sig til innan Lundúna. Hann hafði einnig verið orðaður við Liverpool og Bayern Munchen.

Hann mun kosta Chelsea 52 milljónir punda og ganga undir læknisskoðun í dag áður en hann skrifar undir sex ára samning við liðið.

Lacroix hefur verið meðal efri manna á óskalista Chelsea í sumar, þar sem þörf er á styrkingu fyrir miðri vörn liðsins. Einnig hafði félagið augastað á Jacobo Ramon, miðverði Como.

Lacroix kom til Palace frá þýska liðinu Wolfsburg fyrir 20 milljónir evra sumarið 2024 og hefur verið lykilmaður í vörn liðsins síðan. Hann spilaði 98 leiki á tveimur leiktíðunum í Suður-Lundúnum.

Fyrir eru miðverðirnir Tosin Adabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Mamadou Sarr, Trevoh Chalobah og Wesley Fofana hjá bláklæddum Lundúnaliðum.

Lacroix hefur ekki æfingar með Chelsea fyrr en síðar í sumar þar sem hann var hluti af franska landsliðshópnum sem hafnaði í fjórða sæti á nýliðnu heimsmeistaramóti.

Xabi Alonso tók við þjálfun liðsins í sumar og mun Lacroix vera fimmti leikmaðurinn sem bætist við hópinn. Ítalski hægri bakvörðurinn Marco Palestra, framherjinn Emmanuel Emegha, kantmaðurinn Geovany Quenda og miðjumaðurinn Morgan Rogers hafa þegar samið við liðið.

Kaup og sölur Chelsea í sumar

Kaup:

  • Marco Palestra, hægri bakvörður, frá Atalanta á 43 milljónir punda
  • Emmanuel Emegha, framherji, frá Strasbourg á 22 milljónir punda
  • Geovany Quenda, kantmaður, frá Sporting á 40 milljónir punda
  • Morgan Rogers, miðjumaður, frá Aston Villa á 117 milljónir punda

Sölur:

  • Marc Cucurella, vinstri bakvörður, til Real Madrid á 47,5 milljónir punda
  • Tyrique George, kantmaður, til Everton á 18 milljónir punda
  • Andrey Santos, miðjumaður, til Manchester United á 48 milljónir punda
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