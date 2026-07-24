Chelsea að hreppa Lacroix Valur Páll Eiríksson skrifar 24. júlí 2026 09:13 Maxance Lacroix er á leið til Chelsea. Michael Pimentel/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images Chelsea virðist vera að ganga frá kaupum á franska miðverðinum Maxance Lacroix frá Crystal Palace. Skiptin eru gott sem frágengin og mun 26 ára miðvörðurinn færa sig til innan Lundúna. Hann hafði einnig verið orðaður við Liverpool og Bayern Munchen. Hann mun kosta Chelsea 52 milljónir punda og ganga undir læknisskoðun í dag áður en hann skrifar undir sex ára samning við liðið. Lacroix hefur verið meðal efri manna á óskalista Chelsea í sumar, þar sem þörf er á styrkingu fyrir miðri vörn liðsins. Einnig hafði félagið augastað á Jacobo Ramon, miðverði Como. Lacroix kom til Palace frá þýska liðinu Wolfsburg fyrir 20 milljónir evra sumarið 2024 og hefur verið lykilmaður í vörn liðsins síðan. Hann spilaði 98 leiki á tveimur leiktíðunum í Suður-Lundúnum. Fyrir eru miðverðirnir Tosin Adabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Mamadou Sarr, Trevoh Chalobah og Wesley Fofana hjá bláklæddum Lundúnaliðum. Lacroix hefur ekki æfingar með Chelsea fyrr en síðar í sumar þar sem hann var hluti af franska landsliðshópnum sem hafnaði í fjórða sæti á nýliðnu heimsmeistaramóti. Xabi Alonso tók við þjálfun liðsins í sumar og mun Lacroix vera fimmti leikmaðurinn sem bætist við hópinn. Ítalski hægri bakvörðurinn Marco Palestra, framherjinn Emmanuel Emegha, kantmaðurinn Geovany Quenda og miðjumaðurinn Morgan Rogers hafa þegar samið við liðið. Kaup og sölur Chelsea í sumar Kaup: Marco Palestra, hægri bakvörður, frá Atalanta á 43 milljónir punda Emmanuel Emegha, framherji, frá Strasbourg á 22 milljónir punda Geovany Quenda, kantmaður, frá Sporting á 40 milljónir punda Morgan Rogers, miðjumaður, frá Aston Villa á 117 milljónir punda Sölur: Marc Cucurella, vinstri bakvörður, til Real Madrid á 47,5 milljónir punda Tyrique George, kantmaður, til Everton á 18 milljónir punda Andrey Santos, miðjumaður, til Manchester United á 48 milljónir punda Chelsea FC Crystal Palace FC Enski boltinn Mest lesið HM-leikmaður í glannakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Hættir með landsliðinu Fótbolti María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Haaland dýrastur í sögu Fantasy Enski boltinn Fleiri fréttir Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Sjá meira