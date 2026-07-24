Entist skammt í þjálfarastólnum Valur Páll Eiríksson skrifar 24. júlí 2026 13:33 Defoe er hættur eftir aðeins rúma 100 daga í starfi. Mike Hewitt/Getty Images Jermain Defoe hefur verið sagt upp á miðju undirbúningstímabili sem þjálfara Woking í ensku utandeildinni. Hann var aðeins í starfi í 116 daga. Defoe tók við liði Woking undir lok síðustu leiktíðar. Hann stýrði liðinu í síðustu sex leikjum leiktíðarinnar í ensku utandeildinni, National League, sem er fimmta efsta deild Englands. Undir hans stjórn vann liðið einn leik, gerði þrjú jafntefli og tapaði tveimur. Hann hóf undirbúningstímabilið sem þjálfari liðsins og það hafði spilað tvo æfingaleiki þegar óvænt var greint frá brotthvarfi hans í gær. Greint var frá því að félagið og Defoe hefði komist að samkomulagi um starfslok hans. Defoe skrifaði færslu á samfélagsmiðla þar sem hann staðfesti tíðindin. „Því miður hafa aðstæður gert það ómögulegt fyrir mig að halda áfram í starfinu. Ég er afar stoltur af því starfi sem ég vann fyrir félagið og fannst við sannarlega vera að byggja upp eitthvað sérstakt,“ segir Defoe en hvað nákvæmlega olli starfslokunum kemur ekki fram. Defoe gerði garðinn frægan með Tottenham.Shaun Botterill/Getty Images Um var að ræða fyrsta þjálfarastarf fyrrverandi framherjans sem átti frábæran feril í ensku úrvalsdeildinni sem leikmaður. Defoe er 43 ára gamall og hefur lagt iðn við þjálfun frá því að skórnir fóru upp í hillu árið 2022. Hann hafði starfað í akademíu Tottenham Hotspur áður en hann tók við Woking í mars. Defoe er tíundi markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar með 162 mörk fyrir West Ham, Tottenham, Portsmouth, Sunderland og Bournemouth. Einnig lék hann fyrir Toronto í Bandaríkjunum og Rangers í Skotlandi á leikmannaferli sínum. Enski boltinn Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Enski boltinn Hættir með landsliðinu Fótbolti María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport 42 ára aldursmunur á keppendum í 1500 metra hlaupi kvenna Sport Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Fleiri fréttir Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann Sjá meira