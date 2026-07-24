Enski boltinn

Entist skammt í þjálfarastólnum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Defoe er hættur eftir aðeins rúma 100 daga í starfi.
Defoe er hættur eftir aðeins rúma 100 daga í starfi. Mike Hewitt/Getty Images

Jermain Defoe hefur verið sagt upp á miðju undirbúningstímabili sem þjálfara Woking í ensku utandeildinni. Hann var aðeins í starfi í 116 daga.

Defoe tók við liði Woking undir lok síðustu leiktíðar. Hann stýrði liðinu í síðustu sex leikjum leiktíðarinnar í ensku utandeildinni, National League, sem er fimmta efsta deild Englands.

Undir hans stjórn vann liðið einn leik, gerði þrjú jafntefli og tapaði tveimur. Hann hóf undirbúningstímabilið sem þjálfari liðsins og það hafði spilað tvo æfingaleiki þegar óvænt var greint frá brotthvarfi hans í gær.

Greint var frá því að félagið og Defoe hefði komist að samkomulagi um starfslok hans. Defoe skrifaði færslu á samfélagsmiðla þar sem hann staðfesti tíðindin.

„Því miður hafa aðstæður gert það ómögulegt fyrir mig að halda áfram í starfinu. Ég er afar stoltur af því starfi sem ég vann fyrir félagið og fannst við sannarlega vera að byggja upp eitthvað sérstakt,“ segir Defoe en hvað nákvæmlega olli starfslokunum kemur ekki fram.

Defoe gerði garðinn frægan með Tottenham.Shaun Botterill/Getty Images

Um var að ræða fyrsta þjálfarastarf fyrrverandi framherjans sem átti frábæran feril í ensku úrvalsdeildinni sem leikmaður. Defoe er 43 ára gamall og hefur lagt iðn við þjálfun frá því að skórnir fóru upp í hillu árið 2022.

Hann hafði starfað í akademíu Tottenham Hotspur áður en hann tók við Woking í mars.

Defoe er tíundi markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar með 162 mörk fyrir West Ham, Tottenham, Portsmouth, Sunderland og Bournemouth. Einnig lék hann fyrir Toronto í Bandaríkjunum og Rangers í Skotlandi á leikmannaferli sínum.

Enski boltinn

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