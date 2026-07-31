Franco Baresi er látinn

Franco Baresi, fyrrum fyrirliði AC Milan og ítalska landsliðsins, er látinn 66 ára að aldri.
Fyrr í vikunni bárust ótímabærar fregnir af andláti hans, sem AC Milan neitaði fyrir en félagið hefur nú staðfest fráfall Baresi.
Baresi er af mörgum talinn einn besti varnarmaður sögunnar og var „maður aldarinnar“ hjá AC Milan á síðustu öld. Hann ólst upp og spilaði allan tuttugu ára ferilinn, frá 1977 til 1997, hjá AC Milan. Þar varð hann Ítalíumeistari sex sinnum og Evrópumeistari þrisvar.
Baresi var fyrirliði AC Milan í fimmtán ár. Hann spilaði alls 719 leiki fyrir félagið og átti síðar eftir að sitja sem heiðursforseti AC Milan frá 2020.
Á landsliðsferlinum lék hann 81 leik fyrir Ítalíu og tók þátt í fjórum heimsmeistarakeppnum, síðast árið 1994 þegar Baresi sneri aftur eftir erfið hnémeiðsli. Ítalía tapaði í úrslitaleik gegn Brasilíu, í fyrsta úrslitaleik HM sem réðst á vítaspyrnukeppni.
Baresi gekkst undir aðgerð í ágúst 2025 þar sem hnúður var fjarlægður úr lunga hans.
Hann kom síðast opinberlega fram á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó og Cortina í febrúar þegar hann bar Ólympíukyndilinn inn á San Siro leikvanginn ásamt vini sínum og keppinaut úr fjölmörgum Mílanó-nágrannaslögum, Giuseppe Bergomi.
„Mílanó grætur fráfall Franco Baresi. Fordæmið sem hann setti og heilindi hans í þágu félagsins verða að eilífu greypt í DNA félagsins, rétt eins og hin goðsagnakennda treyja númer 6 sem hann spilaði í.
Baresi var holdgervingur hjarta og sálar AC Milan. Allir hjá félaginu og allir stuðningsmenn heiðra minningu Franco Baresi.
Til minningar um Franco stöndum við saman, vitandi að hann mun leiða okkur og hvetja áfram á Rossoneri-ferðalagi okkar. Að eilífu. Því Baresi er eilífur.“
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o