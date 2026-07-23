Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. júlí 2026 23:30 Elliot Anderson er dýrasti leikmaður í sögu Manchester City. getty/Sarah Stier Enski landsliðsmaðurinn Elliot Anderson segir að Manchester City sé aðalliðið í borginni en ekki Manchester United. Hann lét þessi ummæli falla í fyrsta viðtalinu sínu sem leikmaður City. Anderson skrifaði undir fimm ára samning við City með möguleika á árs framlengingu. Félagið keypti hann frá Nottingham Forest fyrir 116 milljónir punda. „Ég get ekki beðið eftir því að spila fyrir þetta félag. Þetta er félag sem er byggt upp til að vinna titla og keppa meðal þeirra bestu. Það er spennandi fyrir alla leikmenn,“ sagði Anderson eftir undirskriftina. „Þeir eru sigurvegarar, þeir halda alltaf áfram og ég vil vera hluti af svoleiðis liði. Undanfarin 10-12 ár hafa þeir verið ráðandi og þess vegna vildi ég koma hingað.“ United hafði einnig áhuga á Anderson en City hafði betur í kapphlaupinu um miðjumanninn. Anderson gat ekki stillt sig um að skjóta á United sem tekur á móti City 13. september næstkomandi. „Þetta er einn stærsti grannaslagur í heimi en svo lengi sem ég hef þekkt Manchester hafa City verið kóngarnir í borginni. Þetta verður frábær viðureign og ég get ekki beðið eftir að taka þátt í henni,“ sagði Anderson. Hann var í stóru hlutverki hjá enska landsliðinu sem vann til bronsverðlauna á heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku. Hinn 23 ára Anderson hefur leikið sautján landsleiki. City endaði í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili en vann bikarkeppnina og deildabikarinn. City tekur á móti Bournemouth í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar sunnudaginn 23. ágúst. Enski boltinn Manchester City Manchester United Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Fleiri fréttir Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn Sjá meira