Enski boltinn

Skaut á United í fyrsta við­talinu sem leik­maður City: „Kóngarnir í Manchester“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Elliot Anderson er dýrasti leikmaður í sögu Manchester City.
Elliot Anderson er dýrasti leikmaður í sögu Manchester City. getty/Sarah Stier

Enski landsliðsmaðurinn Elliot Anderson segir að Manchester City sé aðalliðið í borginni en ekki Manchester United. Hann lét þessi ummæli falla í fyrsta viðtalinu sínu sem leikmaður City.

Anderson skrifaði undir fimm ára samning við City með möguleika á árs framlengingu. Félagið keypti hann frá Nottingham Forest fyrir 116 milljónir punda.

„Ég get ekki beðið eftir því að spila fyrir þetta félag. Þetta er félag sem er byggt upp til að vinna titla og keppa meðal þeirra bestu. Það er spennandi fyrir alla leikmenn,“ sagði Anderson eftir undirskriftina.

„Þeir eru sigurvegarar, þeir halda alltaf áfram og ég vil vera hluti af svoleiðis liði. Undanfarin 10-12 ár hafa þeir verið ráðandi og þess vegna vildi ég koma hingað.“

United hafði einnig áhuga á Anderson en City hafði betur í kapphlaupinu um miðjumanninn. Anderson gat ekki stillt sig um að skjóta á United sem tekur á móti City 13. september næstkomandi.

„Þetta er einn stærsti grannaslagur í heimi en svo lengi sem ég hef þekkt Manchester hafa City verið kóngarnir í borginni. Þetta verður frábær viðureign og ég get ekki beðið eftir að taka þátt í henni,“ sagði Anderson.

Hann var í stóru hlutverki hjá enska landsliðinu sem vann til bronsverðlauna á heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku. Hinn 23 ára Anderson hefur leikið sautján landsleiki.

City endaði í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili en vann bikarkeppnina og deildabikarinn.

City tekur á móti Bournemouth í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar sunnudaginn 23. ágúst.

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