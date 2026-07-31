FIFA heldur settri stefnu Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. júlí 2026 07:25 Gianni Infantino, forseti FIFA. Carl Recine/Getty Images Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgunsárið þar sem því er lofað að mjög svo umdeildum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar verði fylgt eftir. Ekki sé verið að selja fótboltann frá sambandinu. Fjölmiðlar hafi truflað kynningarferlið. FIFA hefur staðið í eldlínunni eftir að blaðamenn The Times greindu frá áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar á þriðjudag. Eftir neyðarfund í gær samþykktu allar aðildaþjóðir evrópska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga keppnir á vegum FIFA, þar með talin heimsmeistaramótin, ef plön forsetans Gianni Infantino fá fram að ganga. CONCACAF, knattspyrnusamband Norður- og Mið-Ameríku ásamt Karíbaeyríkjum, kvað ekki í jafn fastan hvað sniðgöngu varðar en mótmælti áætlununum. Knattspyrnusamband Asíu, AFC, sagðist áður ósátt við hvernig tillagan var kynnt. Uppfært klukkan 08.56: Asía tekur undir mótmæli við áætlunum FIFA. Ljóst er að tillagan verður annað hvort felld eða samþykkt með að minnsta kosti 106 af 211 atkvæðum aðildarsambanda FIFA, hreinum meirihluta. UEFA og CONCACAF telja samtals 96 atkvæði. AFC telur 47 aðildarþjóðir. Í yfirlýsingu segir FIFA að kynningarferli tillögunnar hafi verið „truflað af röngum fréttaflutningi.“ „Við virðum þá endurgjöf og þær áhyggjur sem komið hafa fram opinberlega og ítrekum skuldbindingu okkar til opins og lýðræðislegs samráðs… …Enginn er að selja fótboltann. Það er eitthvað sem FIFA myndi aldrei íhuga. Allir hafa rétt til að lýsa yfir andstöðu sinni og leita frekari skýringa, en enginn einn aðili getur gert tilkall til að tala fyrir hönd allra 211 aðildarsambanda um allan heim. Hvert aðildarsamband ætti að fá að fara yfir tillöguna og hafa sitt að segja um mótun eigin framtíðar. Þetta eru lýðræðislegar grundvallarreglur FIFA... ...Við munum halda samráðsferlinu áfram til að tryggja að hvert aðildarsamband hafi tækifæri til að greiða atkvæði sitt á grundvelli staðreynda. ,” segir einnig í tilkynningu FIFA sem má lesa í heild sinni hér fyrir neðan. https://t.co/6ChPeKUlQR— FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026 FIFA UEFA KSÍ Mest lesið Franco Baresi er látinn Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Fótbolti Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Fótbolti Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Fótbolti Fleiri fréttir Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Sjá meira