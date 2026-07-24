Enski boltinn

Fimm­tán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
JJ Gabriel var frábær með átján ára liði Manchester United í fyrra þrátt fyrir að hafa byrjað tímabilið fjórtán ára.
JJ Gabriel var frábær með átján ára liði Manchester United í fyrra þrátt fyrir að hafa byrjað tímabilið fjórtán ára. Getty/James Gill

Fimmtán ára framherji hefur verið valinn í aðalliðshóp Manchester United í fyrsta sinn fyrir vináttuleikinn gegn Rosenborg í kvöld.

JJ Gabriel vann verðlaun hjá átján ára liði United á síðasta tímabili þrátt fyrir að hafa aðeins verið 14 ára þegar tímabilið hófst. Strákurinn var með 26 mörk og 3 stoðsendingar í 26 leikjum í deildarkeppni átján ára liða.

Hann er hluti af 25 manna ferðahópi Michael Carrick fyrir annan vináttuleikinn á undirbúningstímabilinu sem fer fram í Þrándheimi.

Gabriel, sem verður ekki sextán ára fyrr en í október, er eina breytingin á hópnum sem tapaði 1-0 fyrir Wrexham í Finnlandi í síðustu viku, en framherjinn Ethan Wheatley dettur út.

Þetta þýðir að það er ekkert pláss fyrir hinn átján ára gamla Tynan Thompson, sem kom frá Tottenham fyrir átta milljónir punda.

Framherjinn Benjamin Sesko, markvörðurinn Karl Darlow og varnarmaðurinn Matthijs de Ligt eru allir fjarverandi vegna meiðsla.

Búist hafði verið við því að Gabriel myndi taka einhvern þátt í undirbúningstímabili United í sumar í ljósi góðrar frammistöðu sinnar í gegnum unglingastarf félagsins.

Gabriel, sem gæti skráð sig á spjöld sögunnar hjá Manchester United og orðið yngsti leikmaður félagsins frá upphafi ef hann spilar í keppnisleik fyrir 25. október, mun vonast til að fá að minnsta kosti nokkrar mínútur á vellinum.

Í leiknum gegn Wrexham ákvað Carrick að stilla upp sínu sterkasta liði í fyrri hálfleik og skipta svo öllu liðinu út fyrir seinni 45 mínúturnar. Wheatley var meðal þeirra sem komu inn á í hálfleik, en ekki allir fengu að spila – útileikmennirnir Jim Thwaites og Chido Obi sátu á bekknum.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið