Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júlí 2026 12:01 JJ Gabriel var frábær með átján ára liði Manchester United í fyrra þrátt fyrir að hafa byrjað tímabilið fjórtán ára. Getty/James Gill Fimmtán ára framherji hefur verið valinn í aðalliðshóp Manchester United í fyrsta sinn fyrir vináttuleikinn gegn Rosenborg í kvöld. JJ Gabriel vann verðlaun hjá átján ára liði United á síðasta tímabili þrátt fyrir að hafa aðeins verið 14 ára þegar tímabilið hófst. Strákurinn var með 26 mörk og 3 stoðsendingar í 26 leikjum í deildarkeppni átján ára liða. Hann er hluti af 25 manna ferðahópi Michael Carrick fyrir annan vináttuleikinn á undirbúningstímabilinu sem fer fram í Þrándheimi. Gabriel, sem verður ekki sextán ára fyrr en í október, er eina breytingin á hópnum sem tapaði 1-0 fyrir Wrexham í Finnlandi í síðustu viku, en framherjinn Ethan Wheatley dettur út. Manchester United teenager JJ Gabriel has been included in the senior squad to face Rosenborg in a pre-season friendly on Friday.The 15-year-old played a starring role for the Under-18s last term, recording an average of a goal per game in the league and scoring three in their… pic.twitter.com/ReJyet6IxS— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 23, 2026 Þetta þýðir að það er ekkert pláss fyrir hinn átján ára gamla Tynan Thompson, sem kom frá Tottenham fyrir átta milljónir punda. Framherjinn Benjamin Sesko, markvörðurinn Karl Darlow og varnarmaðurinn Matthijs de Ligt eru allir fjarverandi vegna meiðsla. Búist hafði verið við því að Gabriel myndi taka einhvern þátt í undirbúningstímabili United í sumar í ljósi góðrar frammistöðu sinnar í gegnum unglingastarf félagsins. Gabriel, sem gæti skráð sig á spjöld sögunnar hjá Manchester United og orðið yngsti leikmaður félagsins frá upphafi ef hann spilar í keppnisleik fyrir 25. október, mun vonast til að fá að minnsta kosti nokkrar mínútur á vellinum. Í leiknum gegn Wrexham ákvað Carrick að stilla upp sínu sterkasta liði í fyrri hálfleik og skipta svo öllu liðinu út fyrir seinni 45 mínúturnar. Wheatley var meðal þeirra sem komu inn á í hálfleik, en ekki allir fengu að spila – útileikmennirnir Jim Thwaites og Chido Obi sátu á bekknum. JJ Gabriel is the #U18PL Player of the Season! 👏🏆 pic.twitter.com/b3ZF0elDnw— Manchester United (@ManUtd) May 12, 2026 Enski boltinn Manchester United Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Hættir með landsliðinu Fótbolti María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport Haaland dýrastur í sögu Fantasy Enski boltinn Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Fleiri fréttir Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Sjá meira