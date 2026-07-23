Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni

Aston Villa hefur fengið argentínska vængmanninn Alejandro Garnacho að láni frá Chelsea, gengið verður svo frá kaupum næsta sumar til að komast fram hjá fjárhagsreglum.
Chelsea er nýbúið að kaupa Morgan Rogers frá Aston Villa á 117 milljónir punda. Aston Villa mátti því ekki kaupa Garnacho strax frá Chelsea samkvæmt reglum UEFA en fær hann að láni til að byrja með.
Garnacho hefur nú þegar gengið frá fjögurra ára samningi við Aston Villa, sem mun taka gildi næsta sumar þegar gengið verður frá kaupum.
Sky Sports greinir frá því að um kaupskyldu sé að ræða en Aston Villa muni geta hætt við ef Garnacho spilar ekki ákveðið marga leiki fyrir félagið.
Talið er að Aston Villa muni borga um fjörutíu milljónir punda fyrir Garnacho næsta sumar, sem er svipuð upphæð og Chelsea greiddi fyrir að fá leikmanninn frá Manchester United síðasta sumar.
Garnacho spilaði aðeins 22 leiki á síðasta tímabili fyrir Chelsea og skoraði 8 mörk. Áður spilaði hann 144 leiki fyrir Manchester United og skoraði 26 mörk.
Alejandro. Announced. pic.twitter.com/2rsRli9q8Q— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026
Alejandro. Announced. pic.twitter.com/2rsRli9q8Q