Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. júlí 2026 10:20 „Ég vil taka það skýrt fram: Ég kom hvergi nærri þessari tillögu og er henni eindregið andvígur,“ segir yfirráðgjafi FIFA. Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images Carlos Cordeiro, yfirráðgjafi Gianni Infantino forseta FIFA, hefur sagt starfi sínu lausu í mótmælaskyni við fyrirhugaðar áætlanir um utanaðkomandi fjárfestingar. Cordeiro greinir frá þessu í yfirlýsingu til Sky Sports, sem segir um mikið högg að ræða fyrir Infantino og vonir hans um að halda sér í hásæti fótboltans. Tíðindin berast ofan í tilkynningar um mótmæli hjá knattspyrnusamböndum Evrópu, Ameríku og Asíu. Sjá einnig: UEFA hótar sniðgöngu, CONCACAF mótmælir og AFC tekur undir. Cordeiro hefur mikið vægi innan fótboltans og innan FIFA. Hann er fyrrum forseti bandaríska knattspyrnusambandsins og starfaði áður í framkvæmdastjórn Goldman Sachs bankans. „Sem yfirráðgjafi forseta FIFA, fyrrverandi bankamaður og fótboltaáhugamaður frá blautu barnsbeini get ég ekki horft aðgerðalaus á meðan FIFA íhugar að selja hlut í heimsmeistaramótinu. Ég vil taka það skýrt fram: Ég kom hvergi nærri þessari tillögu og er henni eindregið andvígur. Þetta er slæmur samningur fyrir aðildarfélög FIFA, slæmur samningur fyrir fótboltann og slæmur samningur fyrir framtíð íþróttarinnar til lengri tíma litið,“ segir Cordeiro í yfirlýsingu sinni til Sky Sports. Carlos Cordeiro, þáverandi forseti bandaríska knattspyrnusambandsins, ásamt Gianni Infantino forseta FIFA og Donald Trump Bandaríkjaforseta árið 2018. EPA/MICHAEL REYNOLDS „FIFA hefur nú þegar aðgang að gríðarlegum fjármunum. Samtökin eiga milljarða dollara í varasjóðum og eru skuldlaus. Forseti FIFA hefur sjálfur bent á 15 milljarða dollara tekjur sem mynduðust á árunum 2022 til 2026. Ef aðildarsambönd telja að frekari fjárfestingar séu nauðsynlegar til að þróa íþróttina, hefur FIFA nú þegar fjárhagslega burði til að veita þann stuðning úr núverandi sjóðum. Í því ljósi er lítill tilgangur með því að selja varanlegan hlut í verðmætustu eign fótboltans. Það heitir að veðsetja framtíð fótboltans án nokkurra sannfærandi raka. Slíkur efnahagslegur árangur var engin tilviljun. Honum var náð af reyndu fagfólki í fótbolta sem sló öll sölumet FIFA. En þrátt fyrir þennan árangur er nú farið fram á að utanaðkomandi fjárfestar séu nauðsynlegir til að skapa meiri verðmæti. Ég sætti mig ekki við þá tillögu. Fólkið sem byggði upp þennan árangur hefur þegar sýnt fram á að FIFA býr yfir sérfræðiþekkingu til að halda áfram að efla bæði íþróttina og viðskiptalega framtíð hennar. Áhyggjuefnið er þó fyrst og fremst skortur á svörum við grundvallarspurningum. Hvers vegna þessi samningur? Hvers vegna núna? Hvaða eftirlit er til staðar? Hver hagnast? Fór fram samkeppnisferli? Hvaða stjórnarhættir verða við lýði? Hvað munu fjárfestar á endanum græða og á hvaða kostnað fyrir fótboltann? Þessum spurningum er að mestu ósvarað, en samt er farið fram á að aðildarsambönd taki ákvörðun með gríðarlegum afleiðingum á innan við 50 dögum, ella eigi þau á hættu að verða skilin eftir. Það er ekki ábyrg leið til að ráða framtíð vinsælustu íþróttar heims. Þessi tillaga er orðin úrslitaatriði fyrir framtíð FIFA. Eftir vandlega íhugun get ég ekki lengur gegnt starfi mínu sem aðalráðgjafi forseta FIFA. Ég hef því sagt starfi mínu lausu með tafarlausri verkun. Ábyrgð FIFA er ekki að hámarka viðskiptalegan ávinning hvað sem það kostar. Hún er að vernda og styrkja fótboltann fyrir komandi kynslóðir. Þegar þessar meginreglur stangast á verður fótboltinn að ganga fyrir. Það hafa verið forréttindi ævi minnar að þjóna FIFA í meira en fimm ár og vinna með einlægu og grandvöru fólki sem ber djúpa umhyggju fyrir íþróttinni. Ég vona að það láti líka í sér heyra, því ákvarðanir af þessari stærðargráðu eiga að vera teknar í þágu fótboltans, ekki þeirra sem hagnast á honum,“ skrifar Cordeiro til Sky Sports. FIFA Mest lesið Franco Baresi er látinn Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? 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