Enski boltinn

Ætla að bjóða sjö­tíu milljónir punda í fyrir­liða Newcastle

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Bruno Guimaraes er aðalskotmark Arsenal.
Bruno Guimaraes er aðalskotmark Arsenal. getty/Rob Newell

Englandsmeistarar Arsenal ætla að gera Newcastle United sjötíu milljóna punda tilboð í Bruno Guimaraes, fyrirliða liðsins.

BBC greinir frá því að viðræður standi yfir milli Arsenal og Newcastle. Skytturnar vilja ólmar klófesta Guimaraes og hann hefur áhuga á að ganga í raðir Englandsmeistaranna. Enn á þó eftir að koma í ljós hvort Newcastle samþykki tilboð Arsenal.

Arsenal gekk í dag frá kaupunum á gríska kantmanninum Christos Tzolis frá Club Brugge og hefur hug á að styrkja sig frekar fyrir titilvörnina.

Guimaraes, sem er 28 ára, lék með brasilíska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku sem lauk um helgina. Brasilía tapaði fyrir Noregi í sextán liða úrslitum, 2-1, en Guimaraes klúðraði vítaspyrnu í leiknum.

Newcastle keypti Guimaraes frá Lyon í byrjun árs 2022. Hann hefur spilað 195 leiki fyrir Newcastle og skorað 31 mark. Guimaraes var gerður að fyrirliða Newcastle fyrir tveimur árum.

Arsenal varð Englandsmeistari á síðasta tímabili, í fyrsta sinn í 22 ár, auk þess sem liðið komst í úrslit Meistaradeildar Evrópu og enska deildabikarsins.

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