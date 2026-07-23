Englandsmeistarar Arsenal ætla að gera Newcastle United sjötíu milljóna punda tilboð í Bruno Guimaraes, fyrirliða liðsins.
BBC greinir frá því að viðræður standi yfir milli Arsenal og Newcastle. Skytturnar vilja ólmar klófesta Guimaraes og hann hefur áhuga á að ganga í raðir Englandsmeistaranna. Enn á þó eftir að koma í ljós hvort Newcastle samþykki tilboð Arsenal.
Arsenal gekk í dag frá kaupunum á gríska kantmanninum Christos Tzolis frá Club Brugge og hefur hug á að styrkja sig frekar fyrir titilvörnina.
Guimaraes, sem er 28 ára, lék með brasilíska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku sem lauk um helgina. Brasilía tapaði fyrir Noregi í sextán liða úrslitum, 2-1, en Guimaraes klúðraði vítaspyrnu í leiknum.
Newcastle keypti Guimaraes frá Lyon í byrjun árs 2022. Hann hefur spilað 195 leiki fyrir Newcastle og skorað 31 mark. Guimaraes var gerður að fyrirliða Newcastle fyrir tveimur árum.
Arsenal varð Englandsmeistari á síðasta tímabili, í fyrsta sinn í 22 ár, auk þess sem liðið komst í úrslit Meistaradeildar Evrópu og enska deildabikarsins.