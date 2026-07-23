Enski boltinn

Haaland dýrastur í sögu Fantasy

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Erling Haaland er sannkallaður Fantasy-kóngur. Enginn fékk fleiri stig í leiknum á síðasta tímabili og Norðmaðurinn hefur hækkað talsvert í verði milli tímabila.
Erling Haaland er sannkallaður Fantasy-kóngur. Enginn fékk fleiri stig í leiknum á síðasta tímabili og Norðmaðurinn hefur hækkað talsvert í verði milli tímabila. getty/Lewis Storey

Norski framherjinn Erling Haaland hjá Manchester City er dýrasti leikmaður í sögu Fantasy-leiks ensku úrvalsdeildarinnar. Hann sló eigið met í leiknum.

Þeir Fantasy-spilarar sem ætla að nota Haaland á næsta tímabili þurfa að verja 15,5 af þeim hundrað milljónum punda sem þeir hafa til að setja saman fimmtán manna lið í Norðmanninn.

Á þarsíðasta tímabili varð Haaland dýrasti leikmaður í sögu Fantasy þegar hann var metinn á fimmtán milljónir punda.

Haaland hækkar um eina og hálfa milljón punda í verði frá síðasta tímabili. Þar fékk enginn leikmaður fleiri stig í Fantasy en Haaland, eða 239.

Haaland var markakóngur ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili með 27 mörk. Hann lagði einnig upp átta mörk.

Næststigahæsti leikmaðurinn í Fantasy á síðasta tímabili, Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, hækkar um þrjár milljónir punda í verði milli tímabila. Portúgalski miðjumaðurinn kostar nú tólf milljónir punda.

Stigahæsti varnarmaður síðasta tímabils, Gabriel hjá Arsenal, hækkar um tvær milljónir punda og er nú metinn á átta milljónir punda.

Keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst föstudaginn 21. ágúst þegar Englandsmeistarar Arsenal taka á móti nýliðum Coventry City.

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