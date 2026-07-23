Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. júlí 2026 22:45 Erling Haaland er sannkallaður Fantasy-kóngur. Enginn fékk fleiri stig í leiknum á síðasta tímabili og Norðmaðurinn hefur hækkað talsvert í verði milli tímabila. getty/Lewis Storey Norski framherjinn Erling Haaland hjá Manchester City er dýrasti leikmaður í sögu Fantasy-leiks ensku úrvalsdeildarinnar. Hann sló eigið met í leiknum. Þeir Fantasy-spilarar sem ætla að nota Haaland á næsta tímabili þurfa að verja 15,5 af þeim hundrað milljónum punda sem þeir hafa til að setja saman fimmtán manna lið í Norðmanninn. Á þarsíðasta tímabili varð Haaland dýrasti leikmaður í sögu Fantasy þegar hann var metinn á fimmtán milljónir punda. Haaland hækkar um eina og hálfa milljón punda í verði frá síðasta tímabili. Þar fékk enginn leikmaður fleiri stig í Fantasy en Haaland, eða 239. Haaland var markakóngur ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili með 27 mörk. Hann lagði einnig upp átta mörk. Næststigahæsti leikmaðurinn í Fantasy á síðasta tímabili, Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, hækkar um þrjár milljónir punda í verði milli tímabila. Portúgalski miðjumaðurinn kostar nú tólf milljónir punda. Stigahæsti varnarmaður síðasta tímabils, Gabriel hjá Arsenal, hækkar um tvær milljónir punda og er nú metinn á átta milljónir punda. Keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst föstudaginn 21. ágúst þegar Englandsmeistarar Arsenal taka á móti nýliðum Coventry City. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Fleiri fréttir Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Okkur vantar klárlega kantmann“ Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Kevin Keegan látinn Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn Sjá meira