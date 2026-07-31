Fótbolti

Asíuþjóðirnar taka undir á­hyggjur af á­ætlunum FIFA

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, forseti knattspyrnusambands Asíu.
Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, forseti knattspyrnusambands Asíu. EPA/PATRICK B. KRAEMER

Knattspyrnusamband Asíu, AFC, tekur undir með samböndum Evrópu og Ameríku, UEFA og CONCACAF, og mótmælir fyrirhuguðum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar hjá alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA.

AFC sendi frá sér yfirlýsingu rétt í þessu þar sem sambandið segist standa með UEFA og CONCACAF. AFC geti með engu móti stutt hugmyndina.

„Í ljósi þeirrar skýru afstöðu sem UEFA og CONCACAF hafa lýst yfir, auk þeirrar fordæmalausu sundrungar sem hefur komið upp í fótboltaheiminum, telur AFC að fyrirhuguð áætlun geti ekki náð þeirri víðtæku samstöðu og einingu sem þarf til að halda áfram,“ segir í yfirlýsingu AFC.

Líkt og CONCACAF gengur AFC ekki svo langt að hóta sniðgöngu frá keppnum FIFA. Hins vegar hefur UEFA hótað sniðgöngu.

AFC segir ferlið sem hefur undið ofan af síðustu daga opinbera veikleika innan FIFA.

Áður hafði AFC gefið frá sér yfirlýsingu þar sem sambandið sagðist „vonsvikið“ að hafa ekki verið haft með í ráðum. Ný yfirlýsing gengur skrefinu lengra. AFC gagnrýnir ferli og ákvarðanatökur FIFA enn harðar, án þess þó að gagnrýna beinlínis áætlanirnar sjálfar.

Ljóst er að tillaga FIFA verður annað hvort felld eða samþykkt með hreinum meirihluta, eða að minnsta kosti 106 af 211 atkvæðum aðildarsambanda FIFA. UEFA, CONCACAF og AFC telja samtals 143 atkvæði.

Yfirlýsingu AFC má finna í heild sinni hér fyrir neðan.  

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