Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. júlí 2026 08:46 Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, forseti knattspyrnusambands Asíu. EPA/PATRICK B. KRAEMER Knattspyrnusamband Asíu, AFC, tekur undir með samböndum Evrópu og Ameríku, UEFA og CONCACAF, og mótmælir fyrirhuguðum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar hjá alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA. AFC sendi frá sér yfirlýsingu rétt í þessu þar sem sambandið segist standa með UEFA og CONCACAF. AFC geti með engu móti stutt hugmyndina. „Í ljósi þeirrar skýru afstöðu sem UEFA og CONCACAF hafa lýst yfir, auk þeirrar fordæmalausu sundrungar sem hefur komið upp í fótboltaheiminum, telur AFC að fyrirhuguð áætlun geti ekki náð þeirri víðtæku samstöðu og einingu sem þarf til að halda áfram,“ segir í yfirlýsingu AFC. Líkt og CONCACAF gengur AFC ekki svo langt að hóta sniðgöngu frá keppnum FIFA. Hins vegar hefur UEFA hótað sniðgöngu. AFC segir ferlið sem hefur undið ofan af síðustu daga opinbera veikleika innan FIFA. Áður hafði AFC gefið frá sér yfirlýsingu þar sem sambandið sagðist „vonsvikið“ að hafa ekki verið haft með í ráðum. Ný yfirlýsing gengur skrefinu lengra. AFC gagnrýnir ferli og ákvarðanatökur FIFA enn harðar, án þess þó að gagnrýna beinlínis áætlanirnar sjálfar. Ljóst er að tillaga FIFA verður annað hvort felld eða samþykkt með hreinum meirihluta, eða að minnsta kosti 106 af 211 atkvæðum aðildarsambanda FIFA. UEFA, CONCACAF og AFC telja samtals 143 atkvæði. Yfirlýsingu AFC má finna í heild sinni hér fyrir neðan. AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX— AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026 FIFA UEFA KSÍ Mest lesið Franco Baresi er látinn Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Fótbolti Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Fótbolti Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Fótbolti Fleiri fréttir Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Sjá meira