Fótbolti

Mun það sama gerast við Ander­son og gerðist við Philips hjá City?

Andri Broddason skrifar
Ekki rættist úr ferli Kalvin Philips hjá Manchester City eins og hann óskaði sér. Sömu örlog geta hent Elliot Anderson
Ekki rættist úr ferli Kalvin Philips hjá Manchester City eins og hann óskaði sér. Sömu örlog geta hent Elliot Anderson Samsett/Getty

Elliot Anderson er ekki fyrsti enski miðjumaðurinn sem Manchester City kaupir og býst við að keppa um sæti í byrjunarliðinu. Manchester City átti að vera stökkpallur fyrir feril Kalvin Philips en hann hefur varla fengið að spila fyrir félagið.

Kalvin Philips ólst upp sem leikmaður Leeds og spilaði stórt hlutverk þegar liðið komst upp í ensku úrvalsdeildina árið 2020. Tímabilið eftir var áhersla lögð á að halda liðinu uppi í úrvalsdeildinni og hafðist það. Eftir frábæra frammistöðu hjá Leeds var hann keyptur yfir til Manchester City.

Philips skrifaði undir sex ára samning við félagið en er að öllum líkindum að verða lánaður út í fjórða skiptið síðan hann gekk til liðs við Manchester City. Á síðasta tímabili fór Philips til Sheffield United að láni sem spilar í ensku B-deildinni.

Ítrekuð meiðsli á óheppilegum tímum og barátta við Rodri um stöðu á vellinum settu feril Kalvin Philips á hliðina. Eftir meiðsli sem héldu honum frá vellinum í nokkra mánuði fór Philips til Katar með enska landsliðinu á heimsmeistaramótið í fótbolta. Hann náði ekki að spila mikið á því móti og þegar hann kom til baka til Manchester var hann ekki lengur í hóp Manchester City.

Pep Guardiola, þáverandi þjálfari Manchester City, sagði hann vera of þungan eftir að hann kom frá heimsmeistaramótinu. Síðan Guardiola sagði þetta hefur ferill Philips ekki verið samur.

Staða Manchester City önnur í dag

Manchester City liðið er í allt annarri stöðu núna en þegar Kalvin Philips gekk til liðs við það. Félagið er nú að byggja liðið upp aftur með Enzo Maresca við stjórnvölinn. Leikmenn á borð við Bernardo Silva og John Stones sem voru lengi í herbúðum Manchester City hafa yfirgefið félagið og því eru miklar sviptingar í leikmannahópnum.

Elliot Anderson þarf að vera meðvitaður um að það er öðruvísi að spila fyrir stórlið eins og Manchester City. Hann þarf að geta tekið þeirri auknu gagnrýni sem getur fylgt því svo ferillinn hans endi ekki eins og Kalvin Philips.

Enski boltinn Manchester City

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