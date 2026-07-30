Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Andri Broddason skrifar 30. júlí 2026 21:03 Ekki rættist úr ferli Kalvin Philips hjá Manchester City eins og hann óskaði sér. Sömu örlog geta hent Elliot Anderson Samsett/Getty Elliot Anderson er ekki fyrsti enski miðjumaðurinn sem Manchester City kaupir og býst við að keppa um sæti í byrjunarliðinu. Manchester City átti að vera stökkpallur fyrir feril Kalvin Philips en hann hefur varla fengið að spila fyrir félagið. Kalvin Philips ólst upp sem leikmaður Leeds og spilaði stórt hlutverk þegar liðið komst upp í ensku úrvalsdeildina árið 2020. Tímabilið eftir var áhersla lögð á að halda liðinu uppi í úrvalsdeildinni og hafðist það. Eftir frábæra frammistöðu hjá Leeds var hann keyptur yfir til Manchester City. Philips skrifaði undir sex ára samning við félagið en er að öllum líkindum að verða lánaður út í fjórða skiptið síðan hann gekk til liðs við Manchester City. Á síðasta tímabili fór Philips til Sheffield United að láni sem spilar í ensku B-deildinni. Ítrekuð meiðsli á óheppilegum tímum og barátta við Rodri um stöðu á vellinum settu feril Kalvin Philips á hliðina. Eftir meiðsli sem héldu honum frá vellinum í nokkra mánuði fór Philips til Katar með enska landsliðinu á heimsmeistaramótið í fótbolta. Hann náði ekki að spila mikið á því móti og þegar hann kom til baka til Manchester var hann ekki lengur í hóp Manchester City. Pep Guardiola, þáverandi þjálfari Manchester City, sagði hann vera of þungan eftir að hann kom frá heimsmeistaramótinu. Síðan Guardiola sagði þetta hefur ferill Philips ekki verið samur. Staða Manchester City önnur í dag Manchester City liðið er í allt annarri stöðu núna en þegar Kalvin Philips gekk til liðs við það. Félagið er nú að byggja liðið upp aftur með Enzo Maresca við stjórnvölinn. Leikmenn á borð við Bernardo Silva og John Stones sem voru lengi í herbúðum Manchester City hafa yfirgefið félagið og því eru miklar sviptingar í leikmannahópnum. Elliot Anderson þarf að vera meðvitaður um að það er öðruvísi að spila fyrir stórlið eins og Manchester City. Hann þarf að geta tekið þeirri auknu gagnrýni sem getur fylgt því svo ferillinn hans endi ekki eins og Kalvin Philips. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Fleiri fréttir Er ekki bjartsýnn á framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Sjá meira