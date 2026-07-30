Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Valur Páll Eiríksson skrifar 30. júlí 2026 20:40 Tryggvi Hrafn skoraði öll þrjú mörk Vals í einvíginu. vísir Valur gerði 2-2 jafntefli við Zrinjski Mostar í Bosníu í síðari leik liðanna í forkeppni Sambandsdeildar Evrópu. Liðið vann einvígið þar með 3-2 og er komið áfram í næstu umferð. Valur kom til Bosníu með 1-0 forystu þökk sé sigurmarki Tryggva Hrafns Haraldssonar hér heima fyrir viku síðan. Ljóst var að erfitt verkefni myndi bíða Vals gegn sterku Zrinjski-liði sem spilaði í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar á síðustu leiktíð. Ekki einfaldaði verkefnið að það voru 34 gráður sem tóku við mönnum á vellinum þetta fimmtudagskvöldið. Zrinjski byrjaði betur. Liðið fékk víti eftir ellefu mínútna leik þegar Birkir Heimisson fékk boltann óheppilega í höndina af stuttu færi. Fyrirliðinn Nemanja Bilbija skoraði af vítapunktinum til að jafna einvígið 1-1. Eftir það var Zrinjski með öll völd á vellinum. Það virtist tímaspursmál hvenær annað markið kæmi og að heimamenn myndu drepa þetta einvígi. Mario Cuze hefði getað breytt stöðunni í 2-0 þegar hann slapp inn fyrir á 43 mínútu en flaggið fór á loft, og það ranglega, þar sem Cuze var á eigin vallarhelmingi þegar sendingin barst. Valsmenn geystust upp í sókn, eiginlega sína fyrstu í öllum leiknum. Tryggvi Hrafn Haraldsson fékk boltann frá Patrick Pedersen á vinstri kantinum, hljóp að D-boganum og negldi boltann niður í fjærhornið. Valur komst í annað sinn yfir miðju í leiknum í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Þar var sama uppskrift. Patrick kom boltanum á Tryggvi vinstra megin við teiginn, hann lék á varnarmann Zrinjski og smurði boltann út við stöng í fjærhornið. Algjörlega frábært mark og tvöfaldur einleikur Tryggva Hrafns gaf Val 2-1 forystu í hálfleik og 3-1 í einvíginu. Ljóst var að Valur ætti fyrir höndum erfiðan síðari hálfleik í 34 gráðum gegn sterku Zrinjski liði. Það lá á Val allan síðari hálfleikinn og fékk einhver færi en Frederik Schram iðulega vandanum vaxinn í markinu. Zrinjski tókst að jafna leikinn á 75 mínútu þökk sé marki Matej Sakota sem skoraði með sinni fyrstu snertingu eftir að hafa komið inn sem varamaður mínútu fyrr. Þá fór um margan Valsmanninn og pressan jókst. Valsmenn skiptu varnarsinnuðum leikmönnum inn á fyrir uppgefna miðjumenn í hitanum í Mostar en einn þeirra, Bjarni Mark Antonsson, hefði getað verið skúrkurinn. Hann braut einkar klaufalega af sér innan teigs á 88 mínútu. Brotið virkaði í raun eins og hann hefði verið á hlaupum í 90 mínútur en hann hafði aðeins verið á vellinum í stundarfjórðung. Hann slapp með skrekkinn. Frederik Schram leysti Bjarna úr snúrunni og varði vítaspyrnu fyrirliðans Bilbija. Valsmenn stóðu af sér síðustu sóknirnar, gerðu 2-2 jafntefli, unnu einvígið 3-2 og fara áfram í næstu umferð á meðan Zrinjski hefur lokið sínu Evrópuævintýri þetta árið. Ærið verkefni bíður Vals er liðið mætir Nordsjælland frá Danmörku strax í næstu viku. Atvik leiksins Mörk Tryggva Hrafns, þá sérstaklega það síðara, voru bókuð í þetta. Það breyttist undur lokin. Frederik Schram tryggði Valsmenn áfram með frábærri vítavörslu. Stjörnur og skúrkar Tryggvi Hrafn Haraldsson og Frederik Schram eru stjörnur dagsins. Tvö frábær mörk frá Tryggva og Frederik varði líklega um níu skot í leiknum, þar á meðal vítið. Bjarni Mark hótaði því að vera skúrkurinn og eiginlega Ingimar Stöle líka en hann hefði getað gefið Tryggva Hrafni þrennuna með því að gefa boltann á hann, frekar en að skjóta, þegar þeir sluppu inn fyrir í blálok leiks. Sem betur fer refsaðist Ingimari ekki fyrir klúðrið, frekar en Bjarna. Margir aðrir öflugir í dag. Valsmenn börðust eins og ljón og enginn þeirra sem fær last þennan fimmtudaginn. Dómarar Aleko Aptsiauri frá Georgíu var á blístrunni í kvöld. Hann komst ágætlega frá sínu og ekki mikið um vafaatriði. Vítadómarnir báðir hárréttir. Annar aðstoðardómara hans gerði mistök þegar Zrinjski slapp í gegn í lok fyrri hálfleiks, og þar hefði staðan getað orðið 2-0 fyrir heimamenn, en skömmu síðar var hún 2-1 fyrir Val. Vendipunktur og mistök sem Valsmenn taka fagnandi. Stemning og umgjörð Fjölmennt í stúkunni og stuðningsmenn Zrinjski létu vel í sér heyra. Þeir fóru blessunarlega fúlir heim. Sambandsdeild Evrópu Valur