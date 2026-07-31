Cole Palmer náði ekki að halda sér vakandi þegar England spilaði gegn Mexíkó í sextán liða úrslitum HM en hann segir þann leik gefa sér mikla hvatningu fyrir komandi tímabil með Chelsea.
Það kom mikið á óvart þegar Tomas Tuchel tilkynnti landsliðshóp Englands fyrir HM og Palmer var hvergi sjáanlegur. Sóknarmaður Chelsea og besti ungi leikmaður ársins í ensku úrvalsdeildinni árið 2025 fylgdist samt með félögum sínum á mótinu.
„Ég horfði á einhverja leiki. Auðvitað var ég fjarverandi og tímamismunurinn var aðeins erfiður. En ég horfði. Ég náði að vaka fyrir England-Mexíkó [sem hófst klukkan tvö að nóttu til á staðartíma í Bretlandi] en svo sofnaði ég í hálfleik,“ sagði Palmer samkvæmt The Athletic.
Palmer fékk því sumarfrí í fyrsta sinn síðan árið 2023, eftir að hafa spilað á EM 2024 og HM félagsliðsliða sumarið 2025. Hann glímdi við meiðsli á síðasta tímabili en hefur náð góðri hvíld og kveðst klár í slaginn með nýjum þjálfara Chelsea, Xabi Alonso.
„Ég átti frábært sumar. Ég fékk svona sjö vikna frí, sem ég hef aldrei fengið áður. Það var frábært. Ég fór erlendis með fjölskyldunni. Ég er ferskur,“ sagði Palmer.
„Ég átti í erfiðleikum [með meiðsli á síðasta tímabili]. Fyrstu mánuðina vildi ég bara spila sem fyrst. Sem ég hefði örugglega ekki átt að gera. Ég gat augljóslega ekki spilað eins og ég vil spila. Þetta var erfitt tímabil persónulega en mér líður vel núna. Sjö vikna sumarfrí hjálpaði sannarlega. Ég er klár í slaginn.“
Hann glímdi við þrálát meiðsli í nára og íhugaði aðgerð í sumar, hjá annað hvort sænskum eða dönskum sérfræðingi.
„Já ég fór til Svíþjóðar eða Danmerkur, annars hvors landsins, að hitta lækni. Hann sagði mér að hafa ekki áhyggjur af aðgerð. Sem var gott.“
Palmer hefur nú þegar hjálpað Chelsea mikið fyrir komandi tímabil með því að sannfæra vin sinn Morgan Rogers um að koma til félagsins, sem hann gerði vissulega ekki frítt heldur var hann seldur frá Aston Villa fyrir 117 milljónir punda.
Þeir eru mjög góðir vinir og hafa báðir notast við sama fagnið þegar þeir skora, að hjúfra sér með höndum eins og þeim væri kalt, en hafa ekki ákveðið hvor fær að fagna svoleiðis í vetur.
„Við höfum ekki talað um það. Þetta verður bara svona, hann gerir þetta, ég geri þetta. Ég er búinn að gera fagnið að vörumerki, þannig að ef hann reynir að gera eitthvað sendi ég lögfræðinga heim til hans… Nei nei, við gerum þetta saman. Það vita allir hversu góður leikmaður hann er og hann er einn af mínum bestu vinum. Ég er mjög ánægður með þetta,“ sagði Palmer léttur í bragði.