Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Andri Broddason skrifar 30. júlí 2026 19:42 Victor Montagliani, forseti Concacaf, hefur leitt fund sambandsins um að hafna tillögum Fifa. Eva Marie Uzcategui/Getty Images Concacaf mótmælir tillögum Gianni Infantino um að selja hlut Fifa til einkafjárfesta. Sambandið ætlar þó ekki að ganga jafn langt og Uefa með að sniðganga keppnir á vegum Fifa. Concacaf, samband Norður- og Mið-Ameríku, boðaði til neyðarfundar í dag vegna áætlunar Fifa að hleypa utanaðkomandi fjárfestum í sambandið. Concacaf mótmælir hugmyndum Gianni Infantino, forseta Fifa, en ætlar ekki að sniðganga keppnir á vegum Fifa. Sagan hefur sýnt sig þegar stjórnendur misskilja gildi fótboltans. Sambönd innan Concacaf vöktu upp ýmsar áhyggjur á sínum fundi: „Það vekur áhyggjur hve óskýr ferill tillögunnar hefur verið, hve stuttan tíma sambönd hafa til að kjósa og hvað engar viðeigandi ráðstafanir frá Fifa voru gerðar við tillöguna.“ Einnig vakti áhyggjur að hugmyndin um að selja hluta heimsmeistaramótsins kemur eftir að mótið er nýbúið að skila metgróða. Í lok færslunnar biður Concacaf um gagnsæi tillögunnar þar sem félögin viti ekki nóg um málið. Í lok færslunnar leggur Concacaf áherslu á að fótboltinn eigi að þjóna fótboltanum sjálfum en ekki einkareknum hluthöfum. FIFA Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Zrinjski Mostar - Valur | Erfitt verkefni Valsmanna Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Fótbolti Fleiri fréttir Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Sjá meira