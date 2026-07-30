Fótbolti

Concacaf mót­mælir Fifa en snið­gengur ekki

Andri Broddason skrifar
Victor Montagliani, forseti Concacaf, hefur leitt fund sambandsins um að hafna tillögum Fifa.
Victor Montagliani, forseti Concacaf, hefur leitt fund sambandsins um að hafna tillögum Fifa. Eva Marie Uzcategui/Getty Images

Concacaf mótmælir tillögum Gianni Infantino um að selja hlut Fifa til einkafjárfesta. Sambandið ætlar þó ekki að ganga jafn langt og Uefa með að sniðganga keppnir á vegum Fifa.

Concacaf, samband Norður- og Mið-Ameríku, boðaði til neyðarfundar í dag vegna áætlunar Fifa að hleypa utanaðkomandi fjárfestum í sambandið. Concacaf mótmælir hugmyndum Gianni Infantino, forseta Fifa, en ætlar ekki að sniðganga keppnir á vegum Fifa. Sagan hefur sýnt sig þegar stjórnendur misskilja gildi fótboltans.

Sambönd innan Concacaf vöktu upp ýmsar áhyggjur á sínum fundi:

„Það vekur áhyggjur hve óskýr ferill tillögunnar hefur verið, hve stuttan tíma sambönd hafa til að kjósa og hvað engar viðeigandi ráðstafanir frá Fifa voru gerðar við tillöguna.“

Einnig vakti áhyggjur að hugmyndin um að selja hluta heimsmeistaramótsins kemur eftir að mótið er nýbúið að skila metgróða.

Í lok færslunnar biður Concacaf um gagnsæi tillögunnar þar sem félögin viti ekki nóg um málið. Í lok færslunnar leggur Concacaf áherslu á að fótboltinn eigi að þjóna fótboltanum sjálfum en ekki einkareknum hluthöfum.

FIFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið