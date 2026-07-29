Spáð er rigningu og súld á köflum á Norður- og Austurlandi í dag en léttskýjuðu og þurrviðri annars staðar á landinu. Hiti verður á bilinu sex til sautján stig, mildast á sunnan- og vestanverðu landinu.
Í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands segir að lægð við Færeyjar og hæð við Grænland stýri veðrinu á landinu í dag. Búast megi við rigningu eða jafnvel strekkingi á norðan- og austanverðu landinu en annars hægari vindi og bjartviðri.
Spáð er hviðóttum vindi á sunnanverðum Austfjörðum síðdegis, sem getur verið varasamt ökutækjum með vagna í eftirdragi.
Á morgun dragi úr norðanáttinni á norðanverðu landinu og en hvessir aftur um kvöldið. Annars verði yfirleitt bjartviðri áfram og svipað veður á föstudag.
Veðurspá verslunarmannahelgarinnar bjóði upp á norðanstrekking og vætusamt veður fyrir norðan og austan, en bjart með köflum og þurrviðri í öðrum landshlutum. Á frídegi verslunarmanna er spáð hæglætisveðri með smá skúrum á víð og dreif og áfram mildum hitatölum um mestallt land.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á fimmtudag:Norðlæg átt, 3-10 m/s, væta með köflum á Austurlandi og hiti 7 til 11 stig, en þurrt annars staðar með hita 12 til 19 stig. Styttir upp austantil síðdegis og hvessir heldur um kvöldið.Á föstudag og laugardag:Norðan og norðvestan 5-13 m/s og rigning með köflum, talsverð úrkoma á Norðurlandi, en þurrt að mestu sunnan- og vestanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast syðra.Á sunnudag:Norðan- og norðvestankaldi og dálítil súld eða rigning á Norður- og Austurlandi, en annars yfirleitt léttskýjað. Fremur svalt fyrir norðan, en hlýtt syðra.