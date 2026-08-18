Tveir menn, 64 og 43 ára, verða í október næstkomandi leiddir fyrir héraðsdóminn í Qeqqa á Grænlandi vegna óvenju hrottalegs manndráps. Drápinu hefur verið lýst sem dýrslegu í grænlenskum miðlum.
Málið varðar 49 ára gamlan mann sem fannst látinn í Kangaamiut 22. október 2025. Ákæruvaldið telur að mennirnir tveir hafi í sameiningu beitt fórnarlambið gróflegu ofbeldi og látið högg dynja á líkama og höfði, sem olli meðal annars fjölda rifbrota og broti á bringubeini. Sermitsiaq fjallar um málið.
Samkvæmt ákæruskjalinu er mönnunum einnig gefið að sök að hafa misþyrmt kynfærum fórnarlambsins, sem talið er hafa átt þátt í andlátinu. Verknaðurinn er sagður hafa átt sér stað að kvöldi þriðjudagsins 21. október 2025 fram á morgun miðvikudagsins 22. október.
Ekki liggur fyrir hvort mennirnir tveir muni játa manndráp eða neita sök. Verði þeir fundnir sekir fer ákæruvaldið fram á að þeir hljóti ekki skemmri refsingu en níu ára fangelssivist.
Báðir hinna ákærðu voru búsettir í Kangaamiut. Ekki hefur verið upplýst um tengsl þeirra á milli, né heldur hvaða tengsl þeir kunna að hafa haft við hinn látna. Mennirnir hafa setið í gæsluvarðhaldi frá því í október 2025.
Þriðji maður var einnig handtekinn og grunaður í málinu, en ákæruvaldið upplýsir að hann sæti ekki lengur grun.