Vara við hvössum vindstrengjum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 30. júlí 2026 08:49 Á milli Skaftafells og Hafnar geta hviður náð allt að 25 metrum á sekúndu. Vísir/Vilhelm Í kvöld og á morgun má búast við hvössum vindstrengjum við fjöll um sunnan- og austanvert landið. Þetta segir í ábendingu til vegfarenda frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar. Undir Eyjafjöllum, milli Skaftafells og Hafnar, á sunnanverðum Austfjörðum, í utanverðum Fljótsdal og Vopnafirði megi búast við norð- og norðvestan átt og geti hviður náð allt að 25 metrum á sekúndu. Slíkur vindur geti verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Veður Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Horfðu á bílinn velta hring eftir hring niður fjallið Innlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Innlent Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent Fleiri fréttir Vara við hvössum vindstrengjum Allt að átján stigum og léttskýjað vestanlands Allt að sautján stigum og mildast á Suður- og Vesturlandi Lægð suður af landinu og hæð yfir Grænlandi Hlýjast sunnan heiða og hiti allt að átján stigum Snarpar vindkviður á Austfjörðum og sunnan við Vatnajökul Varað við hviðum á Austurlandi en blíðu í höfuðborginni Skýjað með köflum „Góðar líkur“ á því að margir sjái til sólar Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Vara við allhvössum vindi á Snæfellsnesi Sólin gæti litið við í borginni um helgina Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna Hæð langt suður í hafi dælir hlýju lofti til landsins Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Líkur á stöku skúrum fyrir austan Viðvaranir vegna hvassviðris Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Sjá meira