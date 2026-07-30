Veður

Vara við hvössum vind­strengjum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Á milli Skaftafells og Hafnar geta hviður náð allt að 25 metrum á sekúndu.
Á milli Skaftafells og Hafnar geta hviður náð allt að 25 metrum á sekúndu. Vísir/Vilhelm

Í kvöld og á morgun má búast við hvössum vindstrengjum við fjöll um sunnan- og austanvert landið.

Þetta segir í ábendingu til vegfarenda frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar. Undir Eyjafjöllum, milli Skaftafells og Hafnar, á sunnanverðum Austfjörðum, í utanverðum Fljótsdal og Vopnafirði megi búast við norð- og norðvestan átt og geti hviður náð allt að 25 metrum á sekúndu. 

Slíkur vindur geti verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind.

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