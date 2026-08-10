Í dag er spáð hægri breytilegri átt og að það verði léttskýjað um mestallt land, en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hlýnar, einkum fyrir norðan og austan og hiti víðast 12 til 19 stig yfir daginn.
Fram kemur í spá að á morgun sé spáð hægt vaxandi austanátt og að það þykkni upp, fyrst sunnantil. Austan 8-15 syðst og fer að rigna seinnipartinn, en áfram hæg breytileg átt og léttskýjað fyrir norðan. Hiti breytist lítið.
Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að á þriðjudag komi lægð upp að landinu og svo á miðvikudag, almyrkvadaginn, sé útlit fyrir að skil fari yfir landið.
„Vindur verður úr austri og norðaustri og allvíða skýjað og rigning með köflum, en þurrt fram eftir degi á Norðurlandi. Á Vesturlandi er þó útlit fyrir að það verði skýjað með köflum og úrkomulítið síðdegis og mögulega gæti skýjahulan brotnað upp staðbundið, einkum um kvöldið,“ segir í hugleiðingum.
Á fimmtudag er svo spáð norðlægum vindi og úrkomu sem verður einkum bundin við norðanvert landið, en hægviðri í vikulokin og stöku síðdegisskúrir. Fremur hlýtt í veðri alla vikuna.
Á vef Vegagerðarinnar má sjá að víðast hvar er greiðfært um landið en víða er vegavinna eða framkvæmdir sem geta tafið eða hægt á umferð. Þar kemur einnig fram að búast megi við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessarar vinnu. Hraði er tekinn niður á flestum vinnusvæðum og mælt með að halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts. Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát og tillitssemi.
Á þriðjudag: Hægt vaxandi austlæg átt og skýjað með köflum eða léttskýjað norðantil. Austan 5-13 m/s sunnantil, þykknar upp og fer að rigna. Hiti 11 til 19 stig, hlýjast um norðanvert landið.
Á miðvikudag (almyrkvi á sólu): Austan og norðaustan 3-10 m/s og víða skýjað og rigning með köflum. Þurrt að kalla á Vesturlandi um kvöldið. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norður- og austurströndina.
Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt, 3-10 m/s. Skýjað og dálítil væta um norðanvert landið, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 9 til 20 stig, hlýjast syðst.
Á föstudag, laugardag og sunnudag: Útlit fyrir norðvestlæga eða breytilega átt. Skýjað með köflum og sums staðar stöku síðdegisskúrir. Fremur milt í veðri.