Veður

„Góðar líkur“ á því að margir sjái til sólar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki séð til sólar í lengri tíma.
Íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki séð til sólar í lengri tíma. Vísir/Vilhelm

Dálítil væta verður framan af degi en léttir þegar líður á daginn. Það gæti sést til sólar á höfuðborgarsvæðinu í dag. Hiti tíu til tuttugu stig, hlýjast fyrir austan.

Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands segir að sums staðar verða vindstrengir við fjöll sem vegfarendur þurfa að gæta ín á, sér í lagi þeir sem eru á ökutækjum sem viðkvæm eru fyrir vindi.

„Góðar líkur eru á að margir sjái eitthvað til sólar undir kvöld,“ segir í hugleiðingunum. 

Töluvert hefur rignt á suðvesturhorninu þetta sumarið og bíða íbúar höfuðborgarsvæðisins ólmir eftir því að sólin láti sjá sig. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á föstudag:

Norðan 3-8 m/s og léttskýjað að mestu, en norðvestan 8-13 á norðaustanverðu landinu, skýjað þar og smávegis væta. Hiti 8 til 19 stig, svalast við norðausturströndina.

Á laugardag:

Norðlæg átt 3-10, en norðvestan 8-13 við austurströndina. Bjartviðri um landið sunnan- og vestanvert. Skýjað norðaustanlands og sums staðar dálítil rigning eða súld. Hiti breytist lítið.

Á sunnudag:

Norðlæg eða breytileg átt 3-8 og bjart með köflum, en skýjað norðaustantil. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast á Suðurlandi.

Á mánudag og þriðjudag:

Norðaustanátt og skýjað fyrir norðan, annars bjart með köflum. Líkur á stöku skúrum á víð og dreif. Heldur svalara.

Á miðvikudag:

Útlit fyrir áframhaldandi norðlæga átt. Vætusamt fyrir norðan og austan, en bjartviðri suðvestantil. Hiti 8 til 15 stig.

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