Í dag má búast við hægri breytilegri átt og bjartviðri sunnan heiða og sums staðar norðanlands. Skýjað verður með köflum annars staðar og líkur eru á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Hiti verður á bilinu níu til tuttugu stig.
Í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands segir að í dag og á morgun njóti góðs af hæðarhrygg sem liggur yfir landinu úr suðvestri en fremur hægir vindar verði um mestallt land. Bjart verður á Austurlandi en annars staðar skýjað með köflum og búast megi við stöku skúrum.
Á morgun hörfi hæðarhryggurinn austur fyrir land og þá verði lægð tekin að myndast suðvestur af landinu sem valdi rigningu síðdegis. „Lægðin stefnir í austurátt, en bæði dýpt lægðarinnar sem og ferill hennar með suðurströndinni er enn á talsverðu reiki,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á morgun:Hæg suðlæg eða breytileg átt 3-8 m/s, en kaldi eða strekkingur með Suðausturströndinni. Skýjað að mestu, sums staðar dálítil væta og hiti 9 til 15 stig, en víða bjart austanlands með hita að 19 stigum.Á fimmtudag:Norðaustan 5-10 norðvestantil, en annars hægari. Dálítil rigning í flestum landshlutum, einkum vestanlands, og hiti 8 til 14 stig.Á föstudag:Norðaustan 5-13 og rigning, einkum sunnanlands. Hiti 6 til 13 stig.