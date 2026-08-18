Meirihluti velferðarráðs Reykjavíkurborgar samþykkti á fundi sínum 13. ágúst síðastliðinn gjaldskrárhækkun á heimsendum mat og mat sem afgreiddur er í félagsmiðstöðvum og þjónustuíbúðum.
Verð fyrir lífeyrisþega var áður ýmist 1.100 eða 1.190 krónur en verður eftir breytingar 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Breytingin tekur gildi 1. september næstkomandi.
Almennt verð fyrir aðra en lífeyrisþega hækkar úr 1.915 krónum í 2.387 krónur
Breytingin var samþykkt með fjórum atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar. Fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstrisins greiddu atkvæði gegn tillögunni á meðan fulltrúi Miðflokksins sat hjá.
Í bókun meirihlutans segir að meirihluti velferðarráðs styðji þær breytingar sem lagðar eru til á rekstri matarþjónustu velferðarsviðs. Matarþjónusta sé mikilvægur hluti þjónustu við eldra fólk og fatlað fólk en rekstur framleiðslueldhússins á Vitatorgi hafi um árabil verið þungur og farið fram úr fjárheimildum sökum þess að núverandi gjaldskrá hafi verið langt undir kostnaðarverði.
Greint var frá því í febrúar síðastliðnum að framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi hefði verið lokað eftir að bakterían sem veldur listeríu fannst við reglubundið eftirlit. Síðar sama mánuð var greint frá því að framleiðslu máltíðanna hefði verið útvistað en samningurinn hljóðaði upp á allt að þúsund máltíðir á dag. Þáverandi meirihluti velferðarráðs samþykkti var að gengið yrði í endurbætur á eldhúsinu en nú er útlit fyrir að svo verði ekki.
Í bókun núverandi meirihluta kemur fram að ekki þyki forsvaranlegt að eyða að lágmarki fimm hundruð milljónum króna í endurbætur á eldhúsinu þegar unnt er að tryggja þjónustuna með öðrum hætti.
„Með áframhaldandi kaupum á máltíðum frá sérhæfðum aðila og útboði á dreifingu þeirra er stefnt að öruggari, skilvirkari og hagkvæmari þjónustu,“ segir í bókuninni.