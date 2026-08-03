Í dag má búast við hægri breytilegri átt og björtu að mestu, en skýjuðu með köflum við ströndina. Inn til landsins verður bjart að mestu en líkur eru á stöku síðdegisskúrum. Hiti verður á bilinu átta til tuttugu stig, svalast á við norður- og austurströnd landsins en hlýjast sunnantil.
Þetta segir á vef Veðurstofu Íslands. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að hæðarhryggur liggi kyrr yfir landinu næstu daga og að búast megi við hægum vindi og skýjuðu á köflum, einkum nálægt sjónum.
„Á morgun verður svipað veður. Skýjað vestan- og austantil og sums staðar smávæta, en bjart að mestu sunnanlands og einnig sums staðar á Norðurlandi. Eins og í dag má búast við stöku skúrum inn til landsins undir kvöld. Hiti breytist lítið,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudaginn megi búast við kólnandi veðri og víða fari að rigna en veðurspár fyrir dagana eftir séu ansi óvissar.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á morgun:Hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en yfirleitt bjart sunnantil. Líkur á þokulofti við sjóinn. Stöku skúrir eftir hádegi, einkum inn til landsins. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast syðst.Á miðvikudag:Hæg suðlæg eða breytileg átt 3-8 m/s, skýjað að mestu og sums staðar dálítil væta. Hiti 9 til 15 stig.Á fimmtudag:Norðaustan 5-13 norðvestantil, en annars hægari. Víða rigning, en úrkomuminna suðaustanlands. Hiti breytist lítið.