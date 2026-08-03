Veður

Allt að tuttugu stiga hiti og líkur á síð­degis­skúrum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hlýjast verður við suðurströndina og inn til landsins í dag. Hér má sjá Skógafoss, einn vinsælasta ferðamannastað Suðurlands.
Hlýjast verður við suðurströndina og inn til landsins í dag. Hér má sjá Skógafoss, einn vinsælasta ferðamannastað Suðurlands. Vísir/vilhelm

Í dag má búast við hægri breytilegri átt og björtu að mestu, en skýjuðu með köflum við ströndina. Inn til landsins verður bjart að mestu en líkur eru á stöku síðdegisskúrum. Hiti verður á bilinu átta til tuttugu stig, svalast á við norður- og austurströnd landsins en hlýjast sunnantil.

Þetta segir á vef Veðurstofu Íslands. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að hæðarhryggur liggi kyrr yfir landinu næstu daga og að búast megi við hægum vindi og skýjuðu á köflum, einkum nálægt sjónum.

„Á morgun verður svipað veður. Skýjað vestan- og austantil og sums staðar smávæta, en bjart að mestu sunnanlands og einnig sums staðar á Norðurlandi. Eins og í dag má búast við stöku skúrum inn til landsins undir kvöld. Hiti breytist lítið,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.

Á fimmtudaginn megi búast við kólnandi veðri og víða fari að rigna en veðurspár fyrir dagana eftir séu ansi óvissar.

Veðurhorfur á landinu næstu daga:

Á morgun:

Hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en yfirleitt bjart sunnantil. Líkur á þokulofti við sjóinn. Stöku skúrir eftir hádegi, einkum inn til landsins. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast syðst.

Á miðvikudag:

Hæg suðlæg eða breytileg átt 3-8 m/s, skýjað að mestu og sums staðar dálítil væta. Hiti 9 til 15 stig.

Á fimmtudag:

Norðaustan 5-13 norðvestantil, en annars hægari. Víða rigning, en úrkomuminna suðaustanlands. Hiti breytist lítið.

Veður

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