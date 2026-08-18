„Ég er saklaus af öllum ákæruliðum. Ég beitti engu ófbeldi né hótaði þolanda.“ Þetta voru fyrstu orð Sigurðar Gunnars Ágeirssonar við skýrslutöku í Reykholtsmálinu. Hann mundi eftir fæstu og vildi ekki tjá sig um neitt sem varðaði dóttur hans, sem er ein af ákærðu.
Sigurður Gunnar er einn af sex ákærðu í Reykholtsmálinu. Meðal ákærðra eru Ingunn Rut dóttir hans og Andri Már Mortensen Birgisson tengdasonur.
Hann hóf framburðinn með því að lesa það sem hann hafði skrifaði í bók en var síðan beðinn um að loka henni og segja sjálfur frá. Sigurður var afar taugaóstyrkur.
Brotaþoli var leigjandi í stúdíóíbúð á lóð Sigurðar og hafði verið það í á fjórða ár þegar að málið kom upp. Leigusamningur þeirra hafði hljóðað upp á 75 þúsund krónur á mánuði en að sögn Sigurður bar brotaþolinn alltaf fyrir sig að hann lifði við mikla fátækt.
Vegna þessa greiddi hann einungis fimmtíu þúsund krónur í leigu hvern mánuð. Hins vegar hafi hann ekki greitt leigu í tvo mánuði á ári þar sem hann vann á Húsavík og segir Sigurður brotaþola ekki hafa talið sig þurfa að greiða leigu fyrst hann var ekki í húsinu.
Einnig hafi Sigurður sagt honum eftir sláturvertíðina sumarið 2023 að hann þyrfti að flytja út þar sem eldri bróðir hans glímdi við veikindi og ætlaði að flytja í stúdíó-íbúðina. Þeir hafi ekki skrifað undir neina formlega uppsögn á leigusamningnum en eftir þetta hafi brotaþoli hætt að greiða leigu.
Sigurður segir fyrst um sinn að þriðjudaginn fyrir umrædda helgi hafi dóttir hans Ingunn og tengdasonurinn Andri, sem eru einnig ákærð í málinu, komið í heimsókn til að ræða bíl sem þau ætluðu að taka á langtímaleigu og þakviðgerðir.
Þar hafi Sigurður minnst á skuldina og segir Andra hafa boðist til þess að fara og ræða við brotaþola fyrir hans hönd.
Þegar vísað er í símtal úr síma Andra, sem var upphaflega spilað í gær og fór fram aðfaranótt þriðjudags, segir Sigurður það vel geta verið að þau hafi hist daginn áður. Þar voru þeir að ræða það hvernig Andri myndi fara og hitta „arabann“ en Sigurður dæsir þegar hann heyrir í Andra í símtalinu kalla brotaþola „djöfulsins ógeð“.
„Andri tjáir mér að hann hafi gert samkomulag við [brotaþola], þar sem [brotaþoli] hafi samþykkt að greiða leiguskuld upp á 550 þúsund. Sem er reyndar bara brot af því sem hann skuldaði mér samkvæmt leigusamningi,“ segir Sigurður.
Síðan hafi liðið tveir dagar og greiddi brotaþoli ekki.
„Ég tjáði Andra að engin greiðsla hefði borist. Þá segir Andri við mig: heyrðu ég kem austur með tveimur vinum mínum og við förum með [brotaþola] í hraðbanka á Selfossi og svo greiðir hann skuldina,“ segir Sigurður.
Hann hafi síðan verið mikið í Reykjavík vegna veikinda bróður síns og ekki verið mikið heima um helgina. Hann hafi séð Ingunni á svæðinu en hefði ekkert vitað hvað væri í gangi. Á mánudeginum hefði hann tekið á móti bróður sínum og skömmu síðar verið handtekinn.
Þar með lauk fyrstu frásögn Sigurðar og sækjandi hóf að spyrja hann spurninga.
Við tóku fjöldi spurninga þar sem Sigurður sagðist muna eftir fæstu. Hann mundi ekki eftir því hvað varð um bíl brotaþolans. Sýnd voru skilaboð sem hann og Ingunn sendu sín á milli þar sem hún segir honum að taka bílnúmerin af bílnum og hann jánkar því að hafa gert það.
„75 þúsund var samningurinn og hann skuldar mér þarna 25 þúsund á mánuði í hérumbil 4 ár. Hann bar alltaf við fátækt og svo kemst ég að því að hann var ekki alveg svona fátækur,“ segir Sigurður aðspurður um leigusamninginn.
Þá var hann spurður hvenær hann frétti að brotaþolinn ætti mun meira fjármagn en hann hélt sagðist Sigurður ekki hafa vitað það á þessum tíma en frétt það eftir á.
Seinna meir var spilað annað símtal við Andra þar sem Andri vísar í það að Sigurður hafi vitað að brotaþolinn ætti talsverða fjárhæð inni á bankabók. Á mánudeginum fékk Sigurður millifærslu frá reikningi brotaþola upp á 1,960 milljónir króna.
Hann segist hafa verði mjög hissa og strax lagt annars vegar sex hundruð þúsund inn á Andra, sem hafi ekki beðið um það, og hundrað þúsund krónur inn á reikning Ingunnar en hún hefði beðið um pening. Það væri eðlilegt að hann millifærði á hana pening.
Hann sagðist fyrst ekki vita hver millifærði peninginn en breytti síðan aðeins frásögninni þegar leið á.
„Ég taldi að [brotaþoli] hafði ekki haft stjórn á þessum færslum.“
Sigurður ítrekar í sífellu að hann hafi ekki beðið um að brotaþoli yrði beittur ofbeldi og hafi ekkert vitað af því.
Hann hugsaði ekki út í það af hverju Andri skildi vilja hafa tvo menn með sér einungis til að taka brotaþola í hraðbanka.
Sigurður segist hafa hitt brotaþola tvisvar sinnum yfir helgina. Í fyrra skipti hafi hann setið á eldhúsgólfinu í íbúðinni á dýnu. Hann vildi ekki tjá sig meira um það vegna dóttur sinnar, en hann hefur rétt á því að neita að svara vegna hennar.
Þá hafi hann einnig hitt brotaþola í hádeginu á mánudag. Sigurður hafi kvatt brotaþolann sem hann sagði að væri að fara til Möltu.
„Um hádegi á mánudegi þá eru þau öll að fara í bæinn [Ingunn, Andri og Pétur], [brotaþoli] með þeim og þá var mér tjáð að [brotaþoli] hefði ákveðið að fara heim til sín og ég var bara að kveðja hann.“
Þeir hefðu ekkert talast á en Sigurður faðmaði hann. Brotaþolinn á þá að hafa hvíslað í eyra Sigurðar.
„Ég veit að þú ert góður maður.“
„Ég veit að þú ert góður maður.“
Brotaþoli hafi ekki virst slasaður og sá Sigurður enga áverka.
Sigurður neitaði því alveg að hafa, líkt og greint er frá í ákærunni, hótað brotaþola með keðjusög. Hann eigi vissulega keðjusög en hana noti hann í að skera niður tré. Þá neitar hann einnig að hafa sagst ætla taka brotaþola í bát að Grænlandi og henda honum útbyrðis þar.
„Ég kannast ekki við það og sagði ekki neitt svoleiðis,“ sagði Sigurður.
Sigurður talar oft um að hann hafi verið stressaður og segir undir lokin eiginkonu hans hafa verið rúmliggjandi vegna taugaáfalls.
„Það var eitthvað í gangi á sunnudeginum sem við... Við höfðum enga stjórn á aðstæðum ég og konan mín. Við vorum bara hrædd, ég verð að segja eins og er,“ sagði hann.
Hins vegar vildi hann ekki svara nánar hvað hann hafi verið hræddur við vegna dóttur sinnar. Hann segist ítrekað að hann hafi aldrei hvatt neinn til ofbeldis.
Einnig var minnst á orð Andra í símtali við Sigurð þar sem hann segir að perraskapur sé ekki í boði.
„[Brotaþoli] var að senda konunni minni óþægileg skilaboð þegar hann var á sláturvertíð þarna um haustið á Húsavík. Það var á kvöldin og hann þýddi þau yfir á indónesísku og sendi henni,“segir Sigurður.
Brotaþoli hafi spurt hvort að hún klæddist náttfötum og daðrað við hana. Konunni hans fannst það óþægilegt og eyddi skilaboðunum.
Einnig er rifjuð upp saga af brotaþolanum þar sem hann átti að hafa ógnað öðrum með hníf vegna bílaviðskipta. Sigurður sagðist hafa sagst vinkonu hjónanna þá sögu en í skýrslutöku lögreglu sagði vinkonan að Sigurður hefði sagt henni að brotaþoli hefði ógnað Andra með hnífi.
„Nei, það er misskilningur.“