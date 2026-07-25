Veður

Varað við hviðum á Austur­landi en blíðu í höfuð­borginni

Freyja Þórisdóttir skrifar
Eflaust munu fleiri tylla sér á útisvæði bara og veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu í dag en hafa gert síðustu daga.
Eflaust munu fleiri tylla sér á útisvæði bara og veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu í dag en hafa gert síðustu daga. Vísir

Eftir suðvestanáttir undanfarinna vikna hafa nú orðið umskipti í veðrinu og nú er það lægðasvæði á milli Íslands og Noregs sem ræður ferðinni. Víða verður gola og hvassast austantil á landinu en á þeim slóðum gætu hviður náð allt að átján metrum á sekúndu.

Kemur þetta fram í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar en þar greinir einnig frá því að á Suðausturlandi og Austfjörðum í dag megi búast við enn hvassari vindstrengjum. Þar geti því skapast aðstæður sem eru varasamar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind, einkum framan af degi.

Á suðvestanhorninu er útlit fyrir mildara veður og á spákorti Veðurstofunnar má sjá að spáð sé léttskýjuðu og loks heiðskíru á suðaustari helmingi landsins í dag. Hiti ellefu til átján stig en aðeins svalara á Norðausturlandi.

Spákort Veðurstofu Íslands klukkan 17:00 í dag, laugardagin 25. júlí.Veðurstofan

Áfram norðan- og norðvestanátt á morgun, strekkingur austanlands annars hægari vindur. Skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, en áfram bjart um landið sunnanvert. Hiti frá 8 stigum við norðurströndina upp í 18 stig sunnan heiða. Annað kvöld eru svo líkur á vætu norðaustantil á landinu.

Veðurhorfur á landinu næstu daga:

Á sunnudag: Norðvestan 8-13 m/s austantil, annars hægari vindur. Skýjað með köflum norðanlands og líkur á dálítilli vætu, en bjart að mestu um landið sunnanvert. Hiti 8 til 18 stig, mildast sunnan heiða.

Á mánudag: Norðlæg eða breytileg átt 5-10, skýjað með köflum og hiti 7 til 13 stig. Bjart að mestu sunnan- og vestantil með hita 12 til 18 stig að deginum, en líkur á stöku síðdegisskúrum.

Á þriðjudag: Norðaustan 5-10. Dálítil væta með köflum sunnan- og austanlands, annars þurrt að mestu. Hiti 6 til 14 stig, mildast á Suðvesturlandi.

Á miðvikudag, fimmtudag og föstudag: Norðlæg átt og dálítil væta, en yfirleitt þurrt á Suðvestur- og Vesturlandi. Hiti 6 til 15 stig, mildast sunnantil.

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