Varað við hviðum á Austurlandi en blíðu í höfuðborginni Freyja Þórisdóttir skrifar 25. júlí 2026 07:33 Eflaust munu fleiri tylla sér á útisvæði bara og veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu í dag en hafa gert síðustu daga. Vísir Eftir suðvestanáttir undanfarinna vikna hafa nú orðið umskipti í veðrinu og nú er það lægðasvæði á milli Íslands og Noregs sem ræður ferðinni. Víða verður gola og hvassast austantil á landinu en á þeim slóðum gætu hviður náð allt að átján metrum á sekúndu. Kemur þetta fram í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar en þar greinir einnig frá því að á Suðausturlandi og Austfjörðum í dag megi búast við enn hvassari vindstrengjum. Þar geti því skapast aðstæður sem eru varasamar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind, einkum framan af degi. Á suðvestanhorninu er útlit fyrir mildara veður og á spákorti Veðurstofunnar má sjá að spáð sé léttskýjuðu og loks heiðskíru á suðaustari helmingi landsins í dag. Hiti ellefu til átján stig en aðeins svalara á Norðausturlandi. Spákort Veðurstofu Íslands klukkan 17:00 í dag, laugardagin 25. júlí.Veðurstofan Áfram norðan- og norðvestanátt á morgun, strekkingur austanlands annars hægari vindur. Skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, en áfram bjart um landið sunnanvert. Hiti frá 8 stigum við norðurströndina upp í 18 stig sunnan heiða. Annað kvöld eru svo líkur á vætu norðaustantil á landinu. Veðurhorfur á landinu næstu daga: Á sunnudag: Norðvestan 8-13 m/s austantil, annars hægari vindur. Skýjað með köflum norðanlands og líkur á dálítilli vætu, en bjart að mestu um landið sunnanvert. Hiti 8 til 18 stig, mildast sunnan heiða.Á mánudag: Norðlæg eða breytileg átt 5-10, skýjað með köflum og hiti 7 til 13 stig. Bjart að mestu sunnan- og vestantil með hita 12 til 18 stig að deginum, en líkur á stöku síðdegisskúrum.Á þriðjudag: Norðaustan 5-10. Dálítil væta með köflum sunnan- og austanlands, annars þurrt að mestu. Hiti 6 til 14 stig, mildast á Suðvesturlandi.Á miðvikudag, fimmtudag og föstudag: Norðlæg átt og dálítil væta, en yfirleitt þurrt á Suðvestur- og Vesturlandi. Hiti 6 til 15 stig, mildast sunnantil. Veður Umferðaröryggi Slysavarnir Mest lesið Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent Fleiri fréttir Varað við hviðum á Austurlandi en blíðu í höfuðborginni Skýjað með köflum „Góðar líkur“ á því að margir sjái til sólar Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Vara við allhvössum vindi á Snæfellsnesi Sólin gæti litið við í borginni um helgina Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna Hæð langt suður í hafi dælir hlýju lofti til landsins Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Líkur á stöku skúrum fyrir austan Viðvaranir vegna hvassviðris Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Sjá meira