Halldór Logi Sigurðsson, einn af sex ákærðu í Reykholtsmálinu, segist aldrei hafa komið á heimili brotaþola í Reykholti heldur hafi annar maður farið með. Hann gaf skýrslu fyrir dómara í morgun.
Sex sæta ákæru fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúgað og beitt maltenskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Aðalmeðferðin hófst í gær og er gert ráð fyrir því að hún verði fram í næstu viku. Fyrr í dag gaf Níels Pálmar Benediktsson skýrslu.
Þar á eftir kom Halldór Logi, í fylgd fangavarðar. Hann fékk fimm ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps. Þegar hann var beðinn um að lýsa kvöldinu segist hann aldrei hafa farið með upp í Reykholt.
„Ég var þarna á heimili Andra. Ég var búinn að reykja svolítið af grasi. Ég var búinn að vera að reykja og hlusta á tónlist,“ segir hann og tekur seinna fram að hann hafi dvalið í tvo til þrjá daga á heimili Andra Más Mortensen Birgissonar og Ingunnar Rutar Sigurðardóttur í Kópavogi. Þau eru einnig ákærð í málinu.
„Svo koma þarna tveir aðilar og svo allt í einu erum við að fara að gera eitthvað. Við höldum út í einhvern bíl, svo leist mér ekkert á blikuna og fór út einhvers staðar, mér skilst að það hafi verið í Mosó.“
Halldór Logi hafi síðan komið sér á puttanum aftur upp í Sunnusmára, með „einhverri konu“, til að ná í dótið sitt en þar hafi enginn verið. Hann hafi því húkkað far til Keflavíkur og farið heim til ömmu sinnar.
Halldór átti í erfiðleikum með að lýsa mönnunum tveimur sem eiga að hafa verið með honum í bílnum auk Andra. Báðir hafi þeir verið stórir og breiðir, annar yngri en hinn eldri.
„Þeir ætluðu að fara að redda einhverju fyrir pabba Ingunnar og mér leist ekkert á blikuna þannig að ég fór ekkert með,“ segir hann.
Út undan sér heyrði hann að til stæði að koma einhverjum út úr íbúðinni en vissi Halldór ekki hverjum. Hann vissi þó að málið varðaði einhverja leiguskuld. Halldór Logi sé þá mjög áttavilltur og gerði sér ekki grein fyrir því hvert þeir keyrðu en segist hafa farið út úr bílnum í kringum Mosfellsbæ. Um hafi verið að ræða svartan jeppling.
Halldór segist hafa setið í aftursæti bílsins, Andri undir stýri, annar maður við hlið hans og sá fjórði við hlið Halldórs. Tímaskyn hans sé ekki upp á það besta eftir að hafa verið að reykja gras svo hann viti ekki hversu lengi þeir voru í bílnum.
Sú frásögn er ekki í samræmi við frásögn Níelsar sem segir að þeir hafi einungis verið þrír í bílnum. Bæði Níels og þriðji maðurinn, sem hann nefndi ekki á nafn, hefðu setið aftur í þar sem að sætishitinn var bilaður í framsætinu og því sætið alltaf steikjandi heitt.
Halldór var spurður af hverju hann fór út úr bílnum á þessum tímapunkti.
„Þetta var einhvern veginn bara svo mikið rugl í gangi þarna,“ segir hann.
„Mér leist ekki á hvað það var rosalega mikill æsingur í Andra. Hann var einhvern veginn út um allt og það fékk mig til að vilja ekki vera þarna.“
Hann lýsir Andra sem „dálítið tjúnaður á því“.
Sækjandinn ber undir Halldór orð Andra og Ingunnar í skýrslutöku lögreglu og Níelsar fyrir dómi. Þau sögðu öll að einungis einn maður, Níels, hefði komið inn í íbúðina en Halldór segir að þeir hafi verið tveir.
Þá sagði Andri að Halldór hefði verið með þeim og farið með þeim upp í Reykholt.
„Ég veit ekki af hverju hann myndi vera að segja eitthvað svona,“ svarar Halldór.
„Ég fór ekki upp í Reykholt.“
Halldór segist hafa reynt að ná í Andra daginn eftir, á laugardeginum. Síminn hans hafi orðið eftir í íbúð Andra og Ingunnar og því hafi Halldór verið án síma.
„Hann svaraði ekkert.“
Hann sé enn ekki kominn með símann og hafi haldið á sjó á mánudeginum eftir umrædda helgi. Hins vegar hafi hann fengið skilaboð frá Andra um að hann hefði átt að hafa misst af einhverju.
„Hann sendi einhverja mynd sko, það var af einhverri peningaupphæð og sagði svo að ég hefði misst af einhverju,“ segir Halldór.