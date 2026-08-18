Í dag er spáð austlægri eða breytilegri átt, 3-8 metrum á sekúndu, en 5-13 við suðaustantil í dag. Lítilsháttar vætu er spáð á Austfjörðum og Suðausturlandi, en annars léttskýjað að mestu.
Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að lægðin sem hefur verið suður af landinu fjarlægist landið og þá eigi að lægja á suðurhelmingi landsins. Vindur verði þá almennt fremur hægur fyrir norðan.
Vænta má lítilsháttar vætu á Austfjörðum og Suðausturlandi, en annars björtu og sólríku veðri víða.
Veðurfræðingur segir útlit fyrir rólegheitaveður á morgun, miðvikudag og fimmtudag, þurrt og milt, en þegar líður á fimmtudaginn verði orðið skýjað um landið vestanvert og gæti fylgt súldarloft með. Svo er að sjá að það nálgist alldjúpar lægðir með suðlægum áttum með rigningu, mest þó sunnan- og vestanlands. Hlýindin eiga þó að haldast áfram.
Greiðfært er um landið allt en þó víða vegavinna og viðgerðir. Á vef Vegagerðar er varað við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessarar vinnu. Hraði er tekinn niður á flestum vinnusvæðum og eru ökumenn hvattir til að halda 50 metra á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts. Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát og tillitssemi.
Á miðvikudag og fimmtudag: Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjartviðri, en skýjað að mestu á vestanverðu landinu og sums staðar dálítil súld. Hiti yfirleitt 10 til 16 stig yfir daginn.
Á föstudag: Suðlæg átt, 3-10 m/s og dálítil væta á vestanverðu landinu, en annars skýjað með köflum. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast fyrir austan.
Á laugardag (menningarnótt): Sunnan- og suðvestanátt og víða rigning vestantil, en annars skýjað og þurrt. Fremur hlýtt í veðri.
Á sunnudag: Suðaustanátt með rigningu og mildu veðri, en úrkomulítið norðaustan- og austanlands.
Á mánudag: Útlit fyrir breytilega átt með skúrum í flestum landshlutum. Áfram hlýtt í veðri.