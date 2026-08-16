Bjart víðast hvar á landinu í dag Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 16. ágúst 2026 08:12 Sólin lætur líklega sjá sig í höfuðborginni í dag. Vísir/vilhelm Í dag er útlit fyrir að það verði hæg breytileg átt eða hafgola á landinu og bjart með köflum, en skýjað og lítilsháttar væta um landið suðaustanvert. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn og hlýjast á Vesturlandi. Fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofunni að á morgun nálgist lægð úr suðvestri. Þá gengur í austan 5-10 m/s, en 10-15 við suðurströndina. Léttskýjað og sólríkt norðanlands, en skýjað að mestu á sunnanverðu landinu og auk þess smáskúrir á Suðausturlandi. Hiti 12 til 20 stig og hlýjast á Norðurlandi. Á þriðjudag dregur síðan aftur úr vindi með björtu veðri nokkuð víða, en skýjað og smávegis væta á Austfjörðum og Suðausturlandi. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag: Gengur í austan 5-10 m/s, en 10-15 við suðurströndina. Bjartviðri norðan- og vestanlands, en dálítil væta um landið suðaustanvert. Hiti 10 til 19 stig, hlýjast á Norðurlandi. Á þriðjudag: Austlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart með köflum, en lítilsháttar væta á Austfjörðum og Suðausturlandi. Hiti 12 til 17 stig, en svalara við austurströndina. Á miðvikudag: Hæg vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og hiti víða 10 til 15 stig. Á fimmtudag: Suðvestan 3-10 og bjartviðri, en skýjað með lítilsháttar rigningu um landið vestanvert. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast austantil. Á föstudag: Sunnanátt og rigning, en þurrt norðaustan- og austanlands. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á norðaustanverðu landinu. Á laugardag: Breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum. Kólnar heldur í veðri. Veður Mest lesið Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Innlent Fagnað á götum Kabúl Erlent „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Erlent Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Erlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Mundaði stólinn og lamdi gesti Innlent Fleiri fréttir Bjart víðast hvar á landinu í dag Veður með rólegasta móti um helgina Norðanáttin ríkjandi og hiti að tuttugu stigum sunnantil Allmikil lægð þokast norðaustur Litlar líkur á skýjahulan brotni en líklegast norðvestantil Hiti að átján stigum Bjart og milt í dag og allt að nítján stiga hiti Nýjasta sólmyrkvaspáin gefur ívið betri fyrirheit Talsverð úrkoma á Austurlandi Líkur á skriðuföllum á Norðvestur- og Norðausturlandi Rigning og súld á öllu landinu Vaxandi lægð yfir landinu og rigning í kortunum Von á lægðarsvæði í átt að landinu úr suðvestri Þurrasti júlímánuður á Akureyri í níutíu og sjö ár Bjartviðri sunnan heiða en stöku skúrir vestan til Allt að tuttugu stiga hiti og líkur á síðdegisskúrum Hiti á bilinu sjö til tuttugu stig Vara við snörpum vindhviðum Vara við hvössum vindstrengjum Allt að átján stigum og léttskýjað vestanlands Allt að sautján stigum og mildast á Suður- og Vesturlandi Lægð suður af landinu og hæð yfir Grænlandi Hlýjast sunnan heiða og hiti allt að átján stigum Snarpar vindkviður á Austfjörðum og sunnan við Vatnajökul Varað við hviðum á Austurlandi en blíðu í höfuðborginni Skýjað með köflum „Góðar líkur“ á því að margir sjái til sólar Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Vara við allhvössum vindi á Snæfellsnesi Sólin gæti litið við í borginni um helgina Sjá meira