Veður

Bjart víðast hvar á landinu í dag

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sólin lætur líklega sjá sig í höfuðborginni í dag.
Sólin lætur líklega sjá sig í höfuðborginni í dag. Vísir/vilhelm

Í dag er útlit fyrir að það verði hæg breytileg átt eða hafgola á landinu og bjart með köflum, en skýjað og lítilsháttar væta um landið suðaustanvert. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn og hlýjast á Vesturlandi.

Fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofunni að á morgun nálgist lægð úr suðvestri. Þá gengur í austan 5-10 m/s, en 10-15 við suðurströndina. Léttskýjað og sólríkt norðanlands, en skýjað að mestu á sunnanverðu landinu og auk þess smáskúrir á Suðausturlandi. Hiti 12 til 20 stig og hlýjast á Norðurlandi.

Á þriðjudag dregur síðan aftur úr vindi með björtu veðri nokkuð víða, en skýjað og smávegis væta á Austfjörðum og Suðausturlandi.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag:

Gengur í austan 5-10 m/s, en 10-15 við suðurströndina. Bjartviðri norðan- og vestanlands, en dálítil væta um landið suðaustanvert. Hiti 10 til 19 stig, hlýjast á Norðurlandi.

Á þriðjudag:

Austlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart með köflum, en lítilsháttar væta á Austfjörðum og Suðausturlandi. Hiti 12 til 17 stig, en svalara við austurströndina.

Á miðvikudag:

Hæg vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og hiti víða 10 til 15 stig.

Á fimmtudag:

Suðvestan 3-10 og bjartviðri, en skýjað með lítilsháttar rigningu um landið vestanvert. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast austantil.

Á föstudag:

Sunnanátt og rigning, en þurrt norðaustan- og austanlands. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á norðaustanverðu landinu.

Á laugardag:

Breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum. Kólnar heldur í veðri.

Veður

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