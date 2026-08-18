Áfram Ísland stendur við útreikninga á að kostnaður Íslands að Evrópusambandinu muni hlaupa á fimmtíu milljörðum króna. Samtökin vísa á bug fullyrðingum forsætisráðherra um að upphæðin sé „ekki nándar nærri því sem gæti komið út úr þessum viðræðum.“
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá samtökunum Áfram Ísland sem hvetja landsmenn til þess að segja „nei“ í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst næstkomandi.
Auglýsing þar sem kjósendur eru spurðir hvort þeir vilji senda fimmtíu milljarða árlega til ESB hefur verið áberandi síðustu daga, meðal annars á auglýsingaskiltum á höfuðborgarsvæðinu.
Í hádegisfréttum á Bylgjunni sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra meðal annars að umræðan um fimmtíu milljarðana hafa ratað inn á fundi til sín og að umræðan væri ótímabær.
„Þetta er auðvitað ekki tala sem nándar nærri því sem að gæti komið út úr þessum viðræðum. Þetta er tala sem er kannski nærri því að vera 7-8 milljarðar, en engu að síður tala sem mun ekkert liggja fyrir fyrr en löngu eftir að aðildarviðræðum er lokið,“ sagði Kristrún í hádeginu.
Áfram Ísland vísar á bug þessum fullyrðingum forsætisráðherrans og segist standa við „varfærna útreikninga“ um kostnað við Evrópusambandið. Mikilvægt sé að horfa á heildargjöld Íslands til ESB þar sem Ísland muni hafa lítið um það að segja hvernig fjármunum er ráðstafað til Íslands.
Í júní síðastliðnum hafi framkvæmdastjórn Evrópusambandsins birt frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2026. Í frumvarpinu megi sjá skýrt að hvert ríki greiði að meðaltali eitt prósent vergra þjóðartekna til sambandsins. Lögin hafi ekki verið samþykkt á Evrópuþinginu.
„Sjá má skýrt að hvert ríki greiðir að meðaltali rétt tæplega 1 prósent og kostnaðurinn hleypur á bilinu 0,9-1,3 prósent af vergum þjóðartekjum,“ segir í tilkynningunni.
Vergar þjóðartekjur Íslands hafi verið um 4.944 milljarðar króna samkvæmt Hagstofu Íslands og megi áætla að þær verði 5.394 milljarðar króna í ár samkvæmt spá Seðlabankans.
„Miðað við hlutfallið af þjóðartekjum sem ESB ríkin greiða að jafnaði til ESB í ár myndi Ísland því greiða um 52 milljarða króna,“ segir í tilkynningunni.
Það samsvari kostnaði við alla 37 framhaldsskóla landsins eða öllum kostnaði ríkisins við barnabætur og fæðingarorlof í ár.