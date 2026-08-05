Í dag er von á mildu og hlýju veðri á Austurlandi en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestantil. Þá má búast við suðlægri átt og stafar hún af lægðarsvæði sem kemur í átt að landinu úr suðvestri. Hitinn 10 til 16 stig en gæti komist upp í 18 til 19 stig allvíða á hálendinu.
Er þetta meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofu Íslands en þar segir einnig að lægðinni muni fylgja enn meiri rigning eða súld á morgun, en þurrt fram eftir degi norðaustantil. Hiti verður svipaður út vikuna, 8 til 18 stig, hlýjast á Austurlandi.
Bætir í vind með komandi lægð og á föstudag má gera ráð fyrir allt að fimmtán metrum á sekúndu norðvestanlands en þar verður einnig svalast. Eftir helgi er svo útlit fyrir minnkandi vætu og fer að hlýna á ný.
Veðurhorfur á landinu næstu daga.
Á fimmtudag: Suðlæg eða breytileg átt, 3-10 m/s, en norðaustan 10-15 norðvestantil þegar líður á daginn. Rigning eða súld, en þurrt fram eftir degi norðaustantil. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Austurlandi.Á föstudag: Norðaustan og austan 5-15 m/s, hvassast norðvestanlands, og rigning eða súld, einkum sunnanlands. Hiti 8 til 15 stig, svalast norðanlands.Á laugardag: Norðan og norðaustan 8-15 m/s. Lengst af rigning um austanvert landið og með norðurströndinni, en annars skýjað með köflum og víða þurrt. Hiti breytist lítið.Á sunnudag: Norðlæg átt og rigning eða súld um norðanvert landið og jafnvel slydda til fjalla, en þurrt sunnantil. Hiti 5 til 12 stig, hlýjast syðst.Á mánudag: Útlit fyrir minnkandi norðlæga átt og vætu norðan- og austantil, en annars þurrt að mestu og heldur hlýnandi á ný.Á þriðjudag: Útlit fyrir norðlægar eða breytilegar áttir og milt veður.