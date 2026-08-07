Veður

Líkur á skriðu­föllum á Norðvestur- og Norð­austur­landi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Spár gera ráð fyrir áframhaldandi rigningu, sér í lagi á norðvestan- og norðaustanverðu landinu, en varað er við mögulegum skriðuföllum á svæðinu.
Spár gera ráð fyrir áframhaldandi rigningu, sér í lagi á norðvestan- og norðaustanverðu landinu, en varað er við mögulegum skriðuföllum á svæðinu. Vísir/Vilhelm

Undanfarnir dagar hafa verið úrkomusamir og spár gera ráð fyrir áframhaldandi rigningu um helgina, sér í lagi á norðvestan- og norðaustanverðu landinu. Líkur eru á grjóthruni og minni skriðum á svæðinu og fólki er ráðlagt að sýna aðgát. 

Þetta kemur fram á vef Veðurstofu Íslands. Þar segir að rignt hafi meira en spár gerðu ráð fyrir en á Ströndum hafi mælst 82 mm úrkoma síðasta sólarhring.

Gert sé ráð fyrir áframhaldandi rigningu, einkum á Norðvestur- og Norðausturlandi, en víða rigni í mettaðan jarðveg.

„Ekki er hægt að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum, grjóthrun og minni skriður, bæði innan og utan farvega.

Fólki er ráðlagt að sýna aðgát á ferðum sínum, dvelja ekki lengi undir giljum og bröttum hlíðum og vera ávallt vel vakandi fyrir aðstæðum í umhverfinu,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Skriðuvakt Veðurstofunnar fylgist vel með um helgina og þiggur gjarnan tilkynningar um ofanflóð. Hægt er að hafa samband við Veðurstofuna í síma 522-6000 eða tilkynna með þessu formi hér.

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