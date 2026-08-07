Undanfarnir dagar hafa verið úrkomusamir og spár gera ráð fyrir áframhaldandi rigningu um helgina, sér í lagi á norðvestan- og norðaustanverðu landinu. Líkur eru á grjóthruni og minni skriðum á svæðinu og fólki er ráðlagt að sýna aðgát.
Þetta kemur fram á vef Veðurstofu Íslands. Þar segir að rignt hafi meira en spár gerðu ráð fyrir en á Ströndum hafi mælst 82 mm úrkoma síðasta sólarhring.
Gert sé ráð fyrir áframhaldandi rigningu, einkum á Norðvestur- og Norðausturlandi, en víða rigni í mettaðan jarðveg.
„Ekki er hægt að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum, grjóthrun og minni skriður, bæði innan og utan farvega.
Fólki er ráðlagt að sýna aðgát á ferðum sínum, dvelja ekki lengi undir giljum og bröttum hlíðum og vera ávallt vel vakandi fyrir aðstæðum í umhverfinu,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Skriðuvakt Veðurstofunnar fylgist vel með um helgina og þiggur gjarnan tilkynningar um ofanflóð. Hægt er að hafa samband við Veðurstofuna í síma 522-6000 eða tilkynna með þessu formi hér.