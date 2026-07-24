Skýjað verður með köflum í dag og breytileg átt þrír til tíu metrar á sekúndu. Bjart verður norðarlands framan af degi en lítilsháttar rigning af og til. Hiti níu til fimmtán stig.
„Í dag hreyfist smálægð til austurs, skammt suður af landinu. Breytileg og síðar norðlæg átt 3-10 m/s og skýjað með lítilsháttar vætu af og til í flestum landshlutum, en léttir til sunnan- og vestantil eftir hádegi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands.
Á morgun verður hins vegar norðlæg átt og skýjað norðaustanlands. Hlýjast verður syðst á landinu þar sem hitinn gæti náð 20 stigum.
Á laugardag:Norðlæg átt 3-10 m/s, en norðvestan 8-15 austantil. Skýjað norðaustanlands og sums staðar dálítil rigning eða súld, en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast syðst á landinu.Á sunnudag:Norðlæg eða breytileg átt 3-8 og bjart með köflum, en skýjað á norðaustanverðu landinu. Hiti 8 til 18 stig, svalast norðaustantil.Á mánudag:Norðaustan 3-10. Skýjað að mestu fyrir norðan og austan, en lengst af þurrt. Yfirleitt bjart sunnan- og vestantil, en líkur á smá vætu syðst á landinu um kvöldið. Hiti breytist lítið.Á þriðjudag:Norðaustanátt og skýjað með köflum suðvestantil, en annars skýjað og lengst af þurrt. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast suðvestanlands.Á miðvikudag og fimmtudag:Útlit fyrir norðlæga eða breytilega átt. Skýjað að mestu norðaustantil, en víða léttskýjað annars staðar. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norður- og austurströndina.