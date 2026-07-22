Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Áróra L Davíðsdóttir og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa 22. júlí 2026 22:41 Reiknaðar spár sýni að verslunarmannahelgin verði hægviðrasöm, úrkomulítil eða jafnvel úrkomulaus. Vísir Á morgun virðist ætla að rætast úr spánni á suðvesturhorni landsins, allavega þegar líður á daginn, og búast má við hlýjum og sólríkum laugardegi um helgina. Segja má að veðrið hafi verið grátt á suðvesturhorni landsins á meðan veðan veðrið hefur leikið við landsmenn víðast hvar annars staðar. Aldrei hefur rignt eins mikið í júlímánuði í höfuðborginni frá því að mælingar hófust, segir Siggi Stormur en Oddur Ævar fréttamaður Sýnar ræddi við hann fyrr í kvöld. Siggi segir að breytinga megi vænta á veðrinu á suðvesturhorninu á næstunni en morgundagurinn verði þó keimlíkur deginum í dag og mörgum þar á undan. Búast megi við sól og allt að 22 stigum á austanverðu landinu. „Síðan fer morgundagurinn í það að koma lægð burt sem er stödd á milli Íslands og Grænlands og þegar hún er komin norðaustur fyrir land þá fer að rofa til í höfuðborginni,“ segir Siggi. Á laugardaginn eigi síðan að rofa til víða á landinu og búist sé við þurrviðri. „Það gæti reyndar orðið skýjað sums staðar með morgninum en síðan rífur hann það af sér og við fáum frábæran laugardag með hlýju veðri með allt að tuttugu stigum suðvestanlands.“ „En svo fer aðeins að róast á ballinu,“ því á laugardaginn sé von á nýju lægðardragi og á sunnudagskvöld megi reikna með einhverjum dropum úr lofti en svo taki ryskjótt tíð við helgina þar á eftir. Siggi segir einhverja mynd komna á veðrið um verslunarmannahelgina. Reiknaðar spár sýni að helgin verði hægviðrasöm, úrkomulítil eða jafnvel úrkomulaus. „Það er fagnaðarefni fyrir marga.“ Veður Mest lesið Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Innlent Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Innlent „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Innlent Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Vara við allhvössum vindi á Snæfellsnesi Sólin gæti litið við í borginni um helgina Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna Hæð langt suður í hafi dælir hlýju lofti til landsins Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Líkur á stöku skúrum fyrir austan Viðvaranir vegna hvassviðris Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Sjá meira