Veður

Rofar til og allt að tuttugu stig suð­vestan­lands

Áróra L Davíðsdóttir og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa
Reiknaðar spár sýni að verslunarmannahelgin verði hægviðrasöm, úrkomulítil eða jafnvel úrkomulaus.
Reiknaðar spár sýni að verslunarmannahelgin verði hægviðrasöm, úrkomulítil eða jafnvel úrkomulaus. Vísir

Á morgun virðist ætla að rætast úr spánni á suðvesturhorni landsins, allavega þegar líður á daginn, og búast má við hlýjum og sólríkum laugardegi um helgina. 

Segja má að veðrið hafi verið grátt á suðvesturhorni landsins á meðan veðan veðrið hefur leikið við landsmenn víðast hvar annars staðar. Aldrei hefur rignt eins mikið í júlímánuði í höfuðborginni frá því að mælingar hófust, segir Siggi Stormur en Oddur Ævar fréttamaður Sýnar ræddi við hann fyrr í kvöld.

Siggi segir að breytinga megi vænta á veðrinu á suðvesturhorninu á næstunni en morgundagurinn verði þó keimlíkur deginum í dag og mörgum þar á undan. Búast megi við sól og allt að 22 stigum á austanverðu landinu. „Síðan fer morgundagurinn í það að koma lægð burt sem er stödd á milli Íslands og Grænlands og þegar hún er komin norðaustur fyrir land þá fer að rofa til í höfuðborginni,“ segir Siggi. 

Á laugardaginn eigi síðan að rofa til víða á landinu og búist sé við þurrviðri. „Það gæti reyndar orðið skýjað sums staðar með morgninum en síðan rífur hann það af sér og við fáum frábæran laugardag með hlýju veðri með allt að tuttugu stigum suðvestanlands.“

„En svo fer aðeins að róast á ballinu,“ því á laugardaginn sé von á nýju lægðardragi og á sunnudagskvöld megi reikna með einhverjum dropum úr lofti en svo taki ryskjótt tíð við helgina þar á eftir.

Siggi segir einhverja mynd komna á veðrið um verslunarmannahelgina. Reiknaðar spár sýni að helgin verði hægviðrasöm, úrkomulítil eða jafnvel úrkomulaus. „Það er fagnaðarefni fyrir marga.“

Veður

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