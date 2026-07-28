Í dag er spáð hægri norðlægri eða breytilegri átt, víða skýjað og smá skúrir en bjart með köflum um landið vestanvert. Stöku síðdegisskúrir og jafnvel hellidembur eftir hádegi. Seint í kvöld fer að rigna norðaustantil.
Norðan 8 til 15 metrar á sekúndu á morgun, hvassast austast og víða dálítil rigning eða súld með köflum en léttskýjað sunnan- og vestantil. Hiti 6 til 17 stig og mildast á Suður- og Vesturlandi. Þetta kemur fram í spá Veðurstofu Íslands.
Að sögn veðurfræðings er dálítil lægð suður af landinu og hæð yfir Grænlandi sem gefi fremur hæga norðanátt á landinu. Skýjað verði að mestu á norðan- og austanverðu landinu og lítilsháttar væta öðru hvoru en annars víða bjartviðri.
Á morgun er gert ráð fyrir áframhaldandi norðlægri vindátt og verður víða gola eða kaldi en strekkingur austast. Dálítil rigning eða súld á Norður- og Austurlandi og fremur svalt í veðri en bjart með köflum sunnan- og vestantil og allhlýtt.
Áfram er útlit fyrir norðlægar áttir með vætusömu og svölu veðri fyrir norðan og austan en lengst af þurru og mildara sunnan- og vestanlands.
Á miðvikudag: Norðlæg átt, 5-10 m/s en 10-15 austast á landinu. Rigning á Norður- og Austurlandi en annars bjart að mestu. Hiti 6 til 17 stig, mildast syðst.Á fimmtudag: Norðvestan 5-13 m/s, væta með köflum á Norður- og Austurlandi og hiti 7 til 11 stig en þurrt annars staðar með hita 12 til 20 stig.
Á föstudag: Norðan og norðvestan 5-13 m/s og rigning með köflum, talsverð úrkoma á Norðurlandi en þurrt að mestu sunnan- og vestanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast sunnantil.
Á laugardag og sunnudag: Norðan- og norðvestanáttir. Víða rigning eða súld og fremur svalt en úrkomulítið og mun mildara sunnan- og vestantil.
Á mánudag (frídagur verslunarmanna): Útlit fyrir fremur hæga norðvestanátt, skýjað að mestu og sums staðar smá skúrir en áfram milt veður.