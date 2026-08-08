Veður

Tals­verð úr­koma á Austur­landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Rigning verður víðast hvar í dag.
Rigning verður víðast hvar í dag. Vísir/Anton Brink

Fremur úrkomusamt verður um landið norðan- og austanvert í dag en úrkomulítið sunnan- og vestalands. Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands.

Létta mun smám saman þegar líður á daginn. Hiti verður á bilinu sjö til sextán stig, mildast syðst. Það tekur að kólna í kvöld, dregur úr úrkomu og einnig úr vindi.

Talsverð úrkoma verður á Austurlandi um tíma.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag:

Norðan og norðvestan 5-10 m/s. Dálítil rigning eða súld á Norður- og Austurlandi og hiti 5 til 10 stig, en úrkomulítið síðdegis. Bjartviðri sunnan- og vestanlands með hita að 16 stigum, en likur á skúrum allra syðst.

Á mánudag:

Vestlæg eða breytileg átt 3-8 og víða léttskýjað með hita 11 til 18 stig yfir daginn.

Á þriðjudag:

Hægt vaxandi austlæg átt og þykkar smám saman upp. Fer að rigna eftir hádegi, fyrst syðst á landinu. Hiti 12 til 18 stig að deginum.

Á miðvikudag (almyrkvi á sólu):

Austan og norðaustan 3-10 m/s og rigning, en skýjað með köflum og úrkomuminna á Norður- og Austurlandi. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norðurströndina.

Á fimmtudag:

Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðaustan 8-13 norðvestantil. Skýjað að mestu og dálítil væta í flestum landshlutum, einkum þó norðantil. Hiti 8 til 15 stig, mildast syðst.

Á föstudag:

Útlit fyrir norðanátt með rigningu framan af degi fyrir norðan, en úrkomulítið um landið sunnan- og vestanvert. Hlýnar heldur.

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