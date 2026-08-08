Fremur úrkomusamt verður um landið norðan- og austanvert í dag en úrkomulítið sunnan- og vestalands. Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands.
Létta mun smám saman þegar líður á daginn. Hiti verður á bilinu sjö til sextán stig, mildast syðst. Það tekur að kólna í kvöld, dregur úr úrkomu og einnig úr vindi.
Talsverð úrkoma verður á Austurlandi um tíma.
Á sunnudag:Norðan og norðvestan 5-10 m/s. Dálítil rigning eða súld á Norður- og Austurlandi og hiti 5 til 10 stig, en úrkomulítið síðdegis. Bjartviðri sunnan- og vestanlands með hita að 16 stigum, en likur á skúrum allra syðst.Á mánudag:Vestlæg eða breytileg átt 3-8 og víða léttskýjað með hita 11 til 18 stig yfir daginn.Á þriðjudag:Hægt vaxandi austlæg átt og þykkar smám saman upp. Fer að rigna eftir hádegi, fyrst syðst á landinu. Hiti 12 til 18 stig að deginum.Á miðvikudag (almyrkvi á sólu):Austan og norðaustan 3-10 m/s og rigning, en skýjað með köflum og úrkomuminna á Norður- og Austurlandi. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norðurströndina.Á fimmtudag:Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðaustan 8-13 norðvestantil. Skýjað að mestu og dálítil væta í flestum landshlutum, einkum þó norðantil. Hiti 8 til 15 stig, mildast syðst.Á föstudag:Útlit fyrir norðanátt með rigningu framan af degi fyrir norðan, en úrkomulítið um landið sunnan- og vestanvert. Hlýnar heldur.