Níels Pálmar Benediktsson, einn ákærðra í Reykholtsmálinu, gaf skýrslu fyrir dómara í dag. Hann hafi einungis komið upphaflega í því skyni að lána bíl en neitar að hafa sent skilaboð þar sem lagt er á ráðin um hótanir um barnaklám.
„Ég ætlaði að lána honum bíl til afnota því hann hafði nýlega misst einhvern bíl sem hann hafði,“ segir Níels Pálmar við dómara.
Vísar hann þar í Andra Má Mortensen Birgisson sem er, ásamt Níelsi, ákærður í Reykholtsmálinu. Alls sæta sex ákæru fyrir frelsissviptingu, sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, ólögmæta nauðung og fjárkúgun.
Níels lýsir atburðarásinni og segir að hann sé kunningi Andra en báðir hafi áhuga á bílum og bílabraski. Hann hafi heimsótt Andra og Ingunni í því skyni að lána Andra gamlan bíl í hans eigu.
Níels hygðist selja bílinn og vegna þessa fór hann fyrst og fremst með, til að passa að hann fengi bílinn til baka.
„Ég vissi ekki hvert ég var að fara, ég hélt að þetta væri nær bænum en ekki svona langt ferðalag eins og það reyndist vera,“ segir hann.
„Svo þegar við komum þarna á þessum tíma sem ég nefndi þá bankaði Andri upp á. Þá kom þessi maður til dyra og ég sá strax að hann var eldri en ég hefði haldið.“
Andri hefði sest strax fyrir framan brotaþola og farið að tala við hann um leiguskuldina.
Níels segir að á heimili Andra og Ingunnar í Kópavogi hafi þau lýst brotaþola sem ofbeldisfullum leigutaka foreldra hennar.
Hins vegar taldi Níels sjálfur ekki að sú lýsing hefði staðist þegar hann mætti sjálfur á staðinn. Þá hafi hann ítrekað við Andra að hann hefði ekki áhuga á því að vera á svæðinu en Andri hefði sjálfur ekki viljað vera einn á svæðinu.
„Þetta var orðið grunsamlegt og mjög fljótlega sá ég að þetta hefði ekki verið sá hættulegi einstaklingur sem hefði verið lýst eða að þetta snerist um einhverja leiguskuld, því að það sem ég heyrði af þessum spurningum var eitthvað um bankareikning og svoleiðis,“ segir Níels.
„Þetta verður til þess að ég ítreka að ég sé að fara og á endanum vill Andri færa hann úr þessu húsnæði sem ég lít á sem þá leið til að komast í burtu.“
Níels segist hafa verið á svæðinu en hafi verið sjálfur mest úti og ekki tekið þátt í barsmíðunum. Hann ítrekar oft á meðan skýrslutakan stendur yfir að hann hafi ekki tekið þátt í neins konar ofbeldi.
Níels segist ekki hafa orðið sjálfur vitni að neinu ofbeldi eða hótunum. Hins vegar hafi hann heyrt Andra hóta brotaþolanum og fannst hann heyra þegar Andri greip í putta brotaþola.
Hann hefði þó leitt brotaþola út í bílinn, hjálpað honum í Crocs-inniskó og jakka. Á þeim tímapunkti hefði hann ekki verið með bundnar hendur. Níels segist hafa komið brotaþola fyrir inni í bíl og labbað síðan í burtu til að ná í bíllyklana sína.
„Svo heyri ég kallað að hann hafi hlaupið í burtu. Þá fer ég inn og næ í bíllykilinn,“ segir Níels.
„Þegar ég var kominn upp í bíl og var að keyra að innkeyrslunni kemur Andri með hann til baka, hinn strákurinn fylgdi líka og biður til mín um að fá að koma með heim. Þá förum við af stað.“
Þeir hafi verið á svæðinu í fjórar til fimm klukkustundir.
Níels segist hafa villst á leiðinni heim. Þeir tveir hafi síðan loks komið heim til Ingunnar og Andra þar sem Halldór Logi átti að hafa verið að gista.
Þar var hins vegar enginn og skutlaði Níels hinum að endingu út á Suðurnes.
Þá hafði hann aftur talað við Andra til að verða sér úti um símann sinn sem hafði verið í jakkavasanum sem hann gleymdi á vettvangi.
Níels er talinn hafa verið á svæðinu með Andra og Halldóri Loga. Hann vísar hins vegar alltaf í Halldór sem þriðja aðilann.
„Ég held að Andri hafi verið að biðja þriðja manninn um að gera þetta en ég sá ekki hvort Andri hefði sjálfur gert það,“ sagði Níels sem dæmi.
Sækjandi spyr hann sérstaklega út í það af hverju hann kallar Halldór Loga þriðja aðila en í skýrslutöku lögreglu talar hann um Halldór Loga. Níels útskýrir það svo að hann hafi fengið nafnið frá lögreglunni. Hann hafi ekkert talað við Halldór frá þessum degi og hafi þá verið að hitta hann í fyrsta skipti.
Sömuleiðis þekkti Níels Halldór ekki þegar þeir sáust þegar málið var þingsett. Halldór var samt sem áður viðstaddur í gegnum fjarfundarbúnað.
Níels segir að einu afskiptin sem hann hafi af brotaþola hefði verið stuttlega inni á baðherberginu.
„Ég reyndi að stiga inn á milli, það hafði verið farið með hann inn á baðherbergi á ákveðnum tímapunkti og Andri var að reyna að fá upplýsingar,“ segir Níels.
Hann hefði aldrei séð hann bundinn og ítrekar oft að hann hafi aldrei beitt brotaþola ofbeldi. Sækjandinn ber samt sem áður undir hann frásögn brotaþola.
Hann lýsir því að stór maður réðst fyrst inn, svo komi Andri. svo talar hann um bróður Andra og Ingunni. Hann talar um stóran mann og hann segir að þessi stóri maður kýli sig og slái. Hann kemur fyrst og beitir hann ofbeldi með höggum og spörkum. Kannast þú við að vera þessi aðili?
„Nei, ég hefði ekki getað beitt spörkum,“ svarar Níels og bætir við að allir þrír hafi verið álíka hávaxnir.
„Ég beitti hann engu ofbeldi og er ekki þessi stóri maður eða hvað sem hann er kallaður.“
Þá eru einnig borin undir hann skilaboð sem fundust í síma Andra í samskiptaforritinu Signal. Þau voru merkt frá Níels besta og þar talar sendandinn um að taka með hanska og teppahníf, koma einhverjum fyrir í baðkari og skera af honum fötin.
Í skilaboðunum segir að tveir möguleikar séu í stöðunni, annars vegar að hóta honum með því að setja barnaklám á símann hans og tilkynna lögreglu eða að „sjálfsmorða hann“.
Níels neitar því að hafa sent skilaboðin.