Veður

Veður með ró­legasta móti um helgina

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hitinn í dag verður á milli tíu og sautján stigum.
Hitinn í dag verður á milli tíu og sautján stigum. Vísir/Vilhelm

Það er útlit fyrir veður með rólegasta móti um helgina samkvæmt hugleiðingum veðurfræðing Veðurstofu Íslands. Hitinn verður á bilinu tíu til sautján stig.

Víða verður þurrt veður og bjart með köflum en skýjað að mestu sunnanlands með dálitum skúrum, einkum síðdegis. Þokubakkar gætu látið á sér kræla við norður- og austurströndina. Hlýjast verður á Vesturlandi.

Á morgun má búast við svipuðu veðri en á mánudag er síðan spáð austan golu eða kalda.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag:

Hæg suðaustlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum, en sums staðar dálitlir skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 8 til 16 stig, svalast á Austfjörðum.

Á mánudag:

Austan 3-8 m/s, en 8-13 við suðurströndina. Þurrt og bjart norðanlands, en væta af og til á sunnanverðu landinu. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á Norður- og Vesturlandi.

Á þriðjudag og miðvikudag:

Fremur hæg breytileg átt. Skýjað með köflum og sums staðar lítilsháttar skúrir. Hiti 8 til 15 stig.

Á fimmtudag og föstudag:

Vestlæg átt 3-10. Skýjað vestanlands, annars víða bjartviðri. Hiti yfirleitt á bilinu 11 til 16 stig yfir daginn.

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