Veður með rólegasta móti um helgina Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. ágúst 2026 07:39 Hitinn í dag verður á milli tíu og sautján stigum. Vísir/Vilhelm Það er útlit fyrir veður með rólegasta móti um helgina samkvæmt hugleiðingum veðurfræðing Veðurstofu Íslands. Hitinn verður á bilinu tíu til sautján stig. Víða verður þurrt veður og bjart með köflum en skýjað að mestu sunnanlands með dálitum skúrum, einkum síðdegis. Þokubakkar gætu látið á sér kræla við norður- og austurströndina. Hlýjast verður á Vesturlandi. Á morgun má búast við svipuðu veðri en á mánudag er síðan spáð austan golu eða kalda. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag:Hæg suðaustlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum, en sums staðar dálitlir skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 8 til 16 stig, svalast á Austfjörðum.Á mánudag:Austan 3-8 m/s, en 8-13 við suðurströndina. Þurrt og bjart norðanlands, en væta af og til á sunnanverðu landinu. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á Norður- og Vesturlandi.Á þriðjudag og miðvikudag:Fremur hæg breytileg átt. Skýjað með köflum og sums staðar lítilsháttar skúrir. Hiti 8 til 15 stig.Á fimmtudag og föstudag:Vestlæg átt 3-10. Skýjað vestanlands, annars víða bjartviðri. Hiti yfirleitt á bilinu 11 til 16 stig yfir daginn. Veður Mest lesið Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Erlent „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent „Klukkan tifar“ Innlent Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Innlent Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Innlent Fleiri fréttir Veður með rólegasta móti um helgina Norðanáttin ríkjandi og hiti að tuttugu stigum sunnantil Allmikil lægð þokast norðaustur Litlar líkur á skýjahulan brotni en líklegast norðvestantil Hiti að átján stigum Bjart og milt í dag og allt að nítján stiga hiti Nýjasta sólmyrkvaspáin gefur ívið betri fyrirheit Talsverð úrkoma á Austurlandi Líkur á skriðuföllum á Norðvestur- og Norðausturlandi Rigning og súld á öllu landinu Vaxandi lægð yfir landinu og rigning í kortunum Von á lægðarsvæði í átt að landinu úr suðvestri Þurrasti júlímánuður á Akureyri í níutíu og sjö ár Bjartviðri sunnan heiða en stöku skúrir vestan til Allt að tuttugu stiga hiti og líkur á síðdegisskúrum Hiti á bilinu sjö til tuttugu stig Vara við snörpum vindhviðum Vara við hvössum vindstrengjum Allt að átján stigum og léttskýjað vestanlands Allt að sautján stigum og mildast á Suður- og Vesturlandi Lægð suður af landinu og hæð yfir Grænlandi Hlýjast sunnan heiða og hiti allt að átján stigum Snarpar vindkviður á Austfjörðum og sunnan við Vatnajökul Varað við hviðum á Austurlandi en blíðu í höfuðborginni Skýjað með köflum „Góðar líkur“ á því að margir sjái til sólar Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Vara við allhvössum vindi á Snæfellsnesi Sólin gæti litið við í borginni um helgina Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna Sjá meira