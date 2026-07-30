Í dag má búast við norðlægri eða breytilegri átt á bilinu þrír til tíu metrar á sekúndu. Víða verður léttskýjað um landið vestanvert en súld og dálítil rigning norðaustan- og austanlands en styttir upp um og eftir hádegi. Hiti verður á bilinu sjö til átján stig, hlýjast á Suður- og Vesturlandi.
Þetta segir á vef Veðurstofu Íslands. Á morgun bætist í vind en þá er spáð norðvestan átt, átta til átján metrum á sekúndu og hvassast suðaustantil á landinu.
Annars verði veður morgundagsins svipað deginum í dag. Hiti breytist lítið og búast megi við súld eða rigningu norðaustan- og austanlands. Víða verði þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á Norðvesturlandi annað kvöld.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á föstudag og laugardag:
Norðvestan 8-15 m/s, hvassast austantil á landinu. Súld eða rigning norðan- og austanlands, en þurrt á Suður- og Vesturlandi og bjart með köflum. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast sunnan- og vestantil.
Á sunnudag:
Norðan- og norðvestan 5-13. Víða léttskýjað sunnan- og vestanlands, en annars skýjað og dálítil rigning austast. Hiti breytist lítið.
Á mánudag (frídagur verslunarmanna):
Norðlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum, en bjartviðri sunnan heiða. Hiti 9 til 18 stig, hlýjast á Suðurlandi.