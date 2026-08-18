Heiðrún Lind Marteinsdóttir er efst á lista Tekjublaðs Frjálsrar verslunar yfir starfsmenn hagsmunasamtaka og aðila vinnumarkaðarins. Hún var með tæplega fimm og hálfa milljón króna í laun á mánuði á síðasta ári.
Mikilvægt er að árétta í Tekjublaði Frjálsrar verslunar birtast útsvarsskyldar tekjur á árinu 2025 og þurfa þær ekki að endurspegla föst laun viðkomandi.
Efstu fimm sætin tilheyra öll stjórnendum hjá hagsmunasamtökum atvinnulífsin. Í öðru sæti er Jón Ólafur Halldórsson formaður Samtaka atvinnulífsins eð tæplega fimm milljónir á mánuði og á eftir honum er Sigríður Margrét Oddsdóttir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins með um 4,75 milljónir á mánuði.
Á hælunum á þeim er Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og stjórnarformaður Kviku banka með um 4,7 milljónir á mánuði, og Heiðrún Emilía Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu með um 3,3 milljónir.
Karl Björnsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sambands íslenskra samvinnufélaga, er með tæplega 3,3 milljónir króna.
Innan verkalýðshreyfingarinnar er Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands efstur með rúmlega 2,5 milljónir króna. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins er með rétt rúmar 2,5 milljónir sömuleiðis.
Perla Ösp Ásgeirsdóttir framkæmdastjóri Eflingar er með rúmlega 2,4 milljónir króna, talsvert meira en Sólveig Anna Jónsdóttir formaður sem er með tæplega 1,6 milljónir króna. Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins er með rúmlega tvær milljónir. Halla Gunnarsdóttir formaður Vr var með tæplega 1,6 milljónir.
Tekjublað Frjálsrar verslunar kom út í dag en rétt er að árétta að um er að ræða útsvarsskyldar tekjur á árinu 2025 og þurfa þær ekki að endurspegla föst laun viðkomandi. Munurinn getur falist í launum fyrir setu í nefndum og önnur aukastörf og hlunnindi vegna kaupréttarsamninga. Í launum sumra kann að vera falinn bónus vegna ársins 2024 sem var greiddur árið 2025.
Miðað er við útsvarsstofn samkvæmt álagningarskrá en í tölunum eru ekki fjármagnstekjur, til dæmis af vöxtum, arði eða sölu hlutabréfa. Sleppt er skattfrjálsum dagpeningum, bílastyrkjum og greiðslum í lífeyrissjóði. Þá ber að hafa í huga að inn í tekjunum geta líka verið einskiptisgreiðslur vegna úttektar á séreignasparnaði hjá lífeyrissjóði.
Verktakagreiðslur flokkast ekki sem útsvarsskyldar tekjur og eru því ekki teknar fyrir í álagningaskrá Ríkisskattstjóra sem Tekjublaðið styðst við.