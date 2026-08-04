Júlímánuður var óvenju úrkomusamur á suðvestur- og vesturhluta landsins, sérstaklega um miðjan mánuð, en óvenju þurr á Norðaustur- og Austurlandi. Í ár var blautasti júlímánuður í rúm 40 ár í Reykjavík en einn sá hlýjasti á Austfjörðum.
Á vef Veðurstofu Íslands segir að í Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma en meðalúrkoma í júlí árin 1991 til 2020. Síðast mældist eins mikil rigning í Reykjavík árið 1984, eða fyrir 42 árum. Dagar sem úrkoma mældist meiri en 1,0 mm voru sextán talsins í Reykjavík, eða sex fleiri en á meðalári.
Hins vegar hefur júlímánuður aðeins mælst jafn úrkomulítill á Akureyri einu sinni frá upphafi mælinga, árið 1929. Var þetta því þurrasti júlímánuður á Akureyri í 97 ár. Rigningardagar voru fimm færri en á meðalári á Akureyri.
Á Dalatanga á milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar mældist einn slíkur úrkomudagur í júlí en þeir eru tíu á meðalári. Júlímánuður var því sá þurrasti frá upphafi mælinga, sem hófust á svæðinu árið 1938.
Óvenju hlýtt var á Austurlandi í júlí og var mánuðurinn ýmist víða sá hlýjasti eða á meðal hlýjustu júlímánaða sem vitað er um. Mánuðurinn var hlýjasti júlímánuðurinn frá upphafi mælinga á Teigarhorni og á Dalatanga en á Teigarhorni var meðalhiti 11,6 gráður en fyrra met voru ellefu gráður frá árinu fyrir hundrað árum, árið 1926.
Einnig mældist júlímánuður sá hlýjasti á sjálfvirkum veðurstöðvum í Neskaupstað, Seyðisfirði, Kollaleiru í Reyðarfirði og Eskifirði. Á Egilsstöðum mældist meðalhitinn í júlí 13,2 gráður sem er fjórði hlýjasti júlímánuður frá upphafi mælinga. Þar mældust 20 stig eða meira fimmtán daga mánaðarins, þar af fjórtán þeirra samfellt frá 11. til 23. júlí.
Það sé mjög sjaldgæft að slíkt gerist hér á landi á einni og sömu stöðinni svo marga daga í röð. Á sama tímabili hafi hitamet fyrir júlímánuð verið slegin á nokkrum veðurstöðvum á Austur- og Suðausturlandi. Hæsti hiti mánaðarins hafi mælst 28 stig á Seyðisfirði þann 15. júlí.
Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir að á næstu dögum megi búast við vætu í flestum landshlutum en þó sé hægt að gera ráð fyrir einhverjum sumardögum í framhaldinu.
„Það er að koma svolítil bleyta til okkar á fimmtudag og föstudag. Við erum svona aðeins að detta úr þessum gír sem við höfum verið í síðustu daga. Eftir fimmtudag og föstudag eru spárnar svona dálítið út og suður og erfitt að spá í framhaldið,“ segir Kristín.
Er sumarið nokkuð búið hjá okkur?
„Það geta alltaf komið góðir dagar fram í september og október þannig að ég myndi ekki alveg drepa það strax. Það koma alveg örugglega einhverjir góðir sumardagar áfram en í bili myndi ég segja að það væri komið smá hlé í blíðunni sem er búin að vera hér,“ segir Kristín.