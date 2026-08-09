Útlit er fyrir að skil fari yfir landið á miðvikudaginn, þann 12. ágúst, og er reiknað með að skýjað verði víða en nýjustu spár herma að skýjahulan gæti brotnað upp staðbundið, einkum þegar tekur að kvölda. Í dag má búast við dálítilli vætu og svölu veðri á norðanverðu landinu en sunnan- og vestanlands verður bjart og hlýrra en hiti fer víða yfir tíu stig.
Norðanáttin sem hefur verið að undanförnu er á undanhaldi er fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Þar kemur jafnframt fram að hægist á henni en víða má reikna með að vindur verði fimm til þrettán metrar á sekúndu.
Á morgun er svo von á mjög mildu veðri um landið allt, léttskýjað og vestlæg eða breytileg átt þrír til átta metrar á sekúndu. Hiti fer víða nærri tuttugu stigum og er áætlað að hlýjast verði fyrir norðan og austan.
Á sólmyrkvadaginn, miðvikudaginn 12. ágúst, er útlit fyrir að skýjað verði víða og rigning, einkum um landið sunnanvert. Nú kemur þó fram í hugleiðingunum að spáin undanfarinn sólarhring gefi ívið betri fyrirheit um að skýjahulan gæti brotnað upp staðbundið.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á mánudag: Vestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s og lengst af léttskýjað. Hiti 12 til 18 stig að deginum.Á þriðjudag: Hægt vaxandi austlæg átt og skýjað með köflum eða léttskýjað, en þykkar smám saman upp sunnantil. Fer að rigna á Suður- og Suðausturlandi síðdegis. Hiti breytist lítið.Á miðvikudag (almyrkvi á sólu): Austan og norðaustan 3-10 m/s og allvíða skýjað og rigning með köflum, en lengst af þurrt á Norður- og Austurlandi þegar líður á daginn. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norður- og austurströndina.Á fimmtudag: Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt. Dálítil væta um norðan- og austanvert landið, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 8 til 18 stig, mildast syðst.Á föstudag og laugardag: Útlit fyrir norðvestlæga eða breytilega átt. Skýjað að mestu og sums staðar stöku síðdegisskúrir. Fremur milt í veðri.