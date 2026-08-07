Rigning og súld á öllu landinu

Í dag er spáð norðaustan 10-15 m/s norðvestantil á landinu í dag, en 5-10 sunnan- og austanlands. Samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings má búast við rigningu og súld á öllu landinu og að hiti verði á bilinu sjö til 12 stig.
Í hugleiðingum kemur einnig fram að á morgun dreifist vindurinn jafnar yfir landið og verður leiðinlega stífur, norðanátt á bilinu 8-15 m/s. Það á þá að hanga þurrt að mestu í suðvesturfjórðungi landsins, en annars staðar á víða að vera rigning og talsvert úrkomumagn er í vændum á Austurlandi ef að líkum lætur. Hiti á morgun 6 til 16 stig, mildast syðst. Kólnar heldur annað kvöld og dregur úr úrkomu.
Á sunnudaginn á síðan að draga úr norðanáttinni. Enn má búast við dálítilli vætu og svölu veðri á Norður- og Austurlandi. Sunnan- og vestanlands ætti hins vegar að verða bjart veður með hita 15-16 stig þegar best lætur.
Á vef Vegagerðarinnar er varað við ákveðinni norðaustanátt í dag með vindhviðum um 25 m/s í vindstrengjum á Vestfjörðum, þá einkum á fjallvegum. Einnig verði snarpar vindhviður, um 25 m/s, á sunnanverðu Snæfellsnesi eftir hádegi. Í tilkynningu segir að snemma á morgun, laugardag, eigi svo að draga úr vindi á Vestfjörðum.
Greiðfært er þó um allt land en þó er bent á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað um allt land. Búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessarar vinnu. Hraði er tekinn niður á flestum vinnusvæðum og er gott að halda 50 metra á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts. Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát og tillitssemi.
Á laugardag: Norðan og norðaustan 8-15 m/s. Þurrt að kalla í suðvesturfjórðungi landsins, annars víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi. Hiti 6 til 16 stig, mildast syðst. Kólnar um kvöldið og dregur úr úrkomu.
Á sunnudag: Norðan og norðvestan 5-10. Dálítil rigning á Norður- og Austurlandi og hiti 5 til 10 stig. Bjartviðri sunnan- og vestanlands með hita að 16 stigum.
Á mánudag: Vestlæg átt 3-8 og víða léttskýjað með hita 11 til 17 stig yfir daginn.
Á þriðjudag: Hæg breytileg átt og yfirleitt léttskýjað. Hiti 12 til 18 stig að deginum. Þykknar líklega upp sunnanlands um kvöldið.
Á miðvikudag (almyrkvi á sólu): Austan og norðaustan 5-13 og rigning sunnan- og austanlands, en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt á Norður- og Vesturlandi. Hiti frá 8 stigum við austurströndina, upp í 18 stig á Suðvesturlandi.
Á fimmtudag: Fremur hæg breytileg átt. Skýjað að mestu og dálítil væta í flestum landshlutum. Hiti víða 10 til 15 stig.