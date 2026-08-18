Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir fundarferð sína um landið í aðdraganda þjóðaratkvæðis ganga vel og skapa tækifæri fyrir kjósendur að hittast, ræða málin og heyra skoðanir hver annars. Hún tekur fyrir þær háu tölur sem nefndar hafa verið um kostnað Íslands við aðild og segir upphæðina í raun mun lægri.
Bjarki Sigurðsson fréttamaður Sýnar ræddi við Kristrúnu sem er á ferð um landið.
„Ég er að fara núna á fund fimm og sex í dag og verð á Patreksfirði í hádeginu. Svo verðum við í félagsheimilinu Brún í Bæjarsveit í Borgarfirðinum í kvöld. Það hefur verið góð mæting, góðar umræður og heilt yfir bara mjög uppbyggileg samtöl.“
Kristrún segir að kjósendur sem sæki fundina séu mislangt komnir í að ákveða sig.
„Sumir koma með mjög sterkar skoðanir á málum, sumir eru svo til næst búnir að ákveða sig já eða nei, en það er líka talsvert af fólki sem er að velta fyrir sér hinu og þessu,“ segir Kristrún. Þannig skapi fundirnir aðstöðu fyrir fólk til að spyrja þessara spurninga.
„Fólki er auðvitað annt um landið og er að velta fyrir sér auðlindamálum og fleira, en það var nú bara ein góð kona sem sagði við mig á Djúpavogi núna um daginn að hún hafi nú kannski í gegnum tíðina verið svolítill andstæðingur,“ greinir Kristrún frá en hún hafi nú farið að líta öðruvísi á málið.
„Út af vaxtakostnaði og efnahagsmálum og öðru, þannig að fólk er greinilega búið að vera mjög hugsandi undanfarnar vikur.“
Fundaferð forsætisráðherra vakti harða gagnrýni stjórnarandstöðunnar og sagði formaður Sjálfstæðisflokksins meðal annars að um væri að ræða herferð Kristrúnar fyrir Já til að sjá. Upplag fundaferðarinnar hefur þó verið að Kristrún sé mætt til að hlusta á kjósendur.
„Ég er auðvitað hlynnt þessum aðildarviðræðum og er að setja þetta meðal annars á oddinn út af því – en ég virði niðurstöðu þjóðarinnar og ég vil heyra hvað fólk hefur að segja. Þannig að ég hef auðvitað ýmislegt til málanna að leggja, áherslu á sannfæringu fyrir því að það séu gífurlega mikil tækifæri við að skoða hvað samningur við Evrópusambandið gæti falið í sér og að það væri ekki gott að útiloka slíkan valkost núna. En í lok dags þá er þetta val þjóðarinnar og við munum þurfa að virða þá niðurstöðu sem kemur, sama hvernig hún lítur út,“ segir Kristrún og bætir við:
„En við þurfum að vita líka hvað það er sem er að drífa hana. Þrátt fyrir að maður sé sjálfur á ákveðinni skoðun þá er maður að stjórna í þágu þjóðar og kannanir geta lítið sagt manni um hvað það er sem drífur afstöðu fólks. Maður verður að fara út og tala við fólkið,“ segir ráðherrann ábúðarfullur. Þá sé líka gott fyrir fólkið sjálft að fara út, hitta fólk úr sínu nærsamfélagi og ræða málið.
„Það hafa verið mjög uppbyggilegar samræður og fólk er með jákvæðar spurningar, myndi ég segja. Það er kannski að velta fyrir sér ákveðnum hagsmunum en það er að nálgast þetta frá uppbyggilegri hlið og ég held að það sé líka hollt fyrir þá sem mæta sjálfir á þessa fundi að upplifa að umræðan, eins og hún birtist stundum í fjölmiðlum eða stundum á samfélagsmiðlum, hún er ekki endilega að taka mið af því hvernig þetta er við eldhúsborðið hjá fólki.“
Forsætisráðherra segir þjóðina vel ráða við að vera ósammála.
„Þú getur verið með tvo einstaklinga í sal sem eru kannski ósammála, annar að segja já og hinn að segja nei, en geta vel talað saman. Og þetta sýnir það bara að Íslendingar eru fullfærir um að taka stórar ákvarðanir. Við höfum gert það í gegnum tíðina og flest af okkar framfaraskrefum hafa verið tekin á tímum þar sem fólk hefur tekist á, gert það málefnalega, en það hefur fært okkur áfram.“
Umræða um upplýsingaóreiðu hefur aukist eftir því sem nær dregur kosningum. Auglýsing þar sem kjósendur eru spurðir hvort þeir vilji senda fimmtíu milljarða árlega til ESB hefur verið áberandi síðustu daga, meðal annars á auglýsingaskiltum á höfuðborgarsvæðinu. Kristrún segir að umræðan um fimmtíu milljarðana hafi náð inn á fundi sína.
„Ég hef fengið svona spurningu, fólk er að velta fyrir sér hvort þetta geti verið satt. Þetta er auðvitað ekki tala sem nándar nærri því sem að gæti komið út úr þessum viðræðum. Þetta er tala sem er kannski nærri því að vera 7-8 milljarðar, en engu að síður tala sem mun ekkert liggja fyrir fyrr en löngu eftir að aðildarviðræðum er lokið.“
Umræðan sé þannig ótímabær en endurspegli á sama tíma þörf þess að myndaður sé vettvangur þar sem fólk geti rætt saman, augliti til auglitis.
„Það er ekki tímabært að ræða þessa hluti, en auðvitað er stundum verið að einfalda umræðuna og það á líka við já-megin og þess vegna skiptir máli að við getum hist, rætt þessi mál með dýpt og yfirvegun og fólkið í landinu og þjóðin er sannarlega fær um það,“ segir forsætisráðherra að lokum.