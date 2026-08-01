Vara við snörpum vindhviðum Eiður Þór Árnason skrifar 1. ágúst 2026 07:25 Veðrinu verður eitthvað misskipt um helgina. Vísir/vilhelm Í dag verður norðan og norðvestanátt, 5 til 13 metrar á sekúndu en 10 til 18 austantil og hvassast á sunnanverðum Austfjörðum. Búast má þar við snörpum vindhviðum í vindstrengjum sem geta verið varasamar fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Rigning eða súld með köflum á Norður- og Austurlandi en dregur hægt úr vætu þegar líður á daginn. Léttskýjað í öðrum landshlutum en líkur á þokulofti við norðurströndina. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast á Suður- og Vesturlandi. Svona hljóðar spá Veðurstofu Íslands. Veðurfræðingur Vegagerðarinnar bendir á að í dag og fram undir hádegi á sunnudag megibúast við hvössum vindstrengjum við fjöll á sunnanverðum Austfjörðum. Hviður geti náð allt að 25 metrum á sekúndu. Sums staðar væta á morgun Á morgun verður norðlæg eða breytileg átt, 3 til 8 metrar á sekúndu en norðvestan 8 til 13 austanlands framan af degi. Skýjað norðaustantil og sums staðar dálítil væta en annars bjart veður. Áfram líkur á þokulofti við norðurströndina. Hlýnar heldur í veðri. Á mánudag og þriðjudag er útlit fyrir hægar breytilegar áttir. Bjart með köflum víða um land, en sums staðar skýjað á norðanverðu landinu. Líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti yfirleitt á bilinu 10 og 18 stig. Á miðvikudag gera spár ráð fyrir dálítilli vætu í flestum landshlutum, en á fimmtudag er spáð frekar vætusömu veðri. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og víða léttskýjað, en norðvestan 8-13 og skýjað austanlands og með norðurströndinni fram eftir degi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á mánudag (frídagur verslunarmanna): Breytileg átt 3-10 og víða bjartviðri en skúrir á stöku stað síðdegis. Hiti víða 8 til 17 stig, hlýjast sunnanlands. Á þriðjudag: Hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en líkur á síðdegisskúrum. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag: Breytileg átt og skýjað að mestu. Dálítil rigning eða skúrir í flestum landshlutum. Hiti 9 til 14 stig. Á fimmtudag: Norðaustanátt og rigning, en úrkomuminna norðvestantil. Hiti 8 til 13 stig. Á föstudag: Útlit fyrir norðlæga átt. Rigning á austanverðu landinu, en þurrt að kalla vestantil. Hiti 6 til 16 stig, hlýjast sunnanlands. Veður Mest lesið Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Erlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Erlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Paul Watson afar ánægður með handtökuna Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Vara við snörpum vindhviðum Veður Fleiri fréttir Vara við snörpum vindhviðum Vara við hvössum vindstrengjum Allt að átján stigum og léttskýjað vestanlands Allt að sautján stigum og mildast á Suður- og Vesturlandi Lægð suður af landinu og hæð yfir Grænlandi Hlýjast sunnan heiða og hiti allt að átján stigum Snarpar vindkviður á Austfjörðum og sunnan við Vatnajökul Varað við hviðum á Austurlandi en blíðu í höfuðborginni Skýjað með köflum „Góðar líkur“ á því að margir sjái til sólar Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Vara við allhvössum vindi á Snæfellsnesi Sólin gæti litið við í borginni um helgina Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna Hæð langt suður í hafi dælir hlýju lofti til landsins Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Líkur á stöku skúrum fyrir austan Viðvaranir vegna hvassviðris Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Sjá meira