Veður

Vara við snörpum vind­hviðum

Eiður Þór Árnason skrifar
Veðrinu verður eitthvað misskipt um helgina.
Veðrinu verður eitthvað misskipt um helgina. Vísir/vilhelm

Í dag verður norðan og norðvestanátt, 5 til 13 metrar á sekúndu en 10 til 18 austantil og hvassast á sunnanverðum Austfjörðum. Búast má þar við snörpum vindhviðum í vindstrengjum sem geta verið varasamar fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind.

Rigning eða súld með köflum á Norður- og Austurlandi en dregur hægt úr vætu þegar líður á daginn. Léttskýjað í öðrum landshlutum en líkur á þokulofti við norðurströndina. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast á Suður- og Vesturlandi.

Svona hljóðar spá Veðurstofu Íslands. Veðurfræðingur Vegagerðarinnar bendir á að í dag og fram undir hádegi á sunnudag megibúast við hvössum vindstrengjum við fjöll á sunnanverðum Austfjörðum. Hviður geti náð allt að 25 metrum á sekúndu.

Sums staðar væta á morgun

Á morgun verður norðlæg eða breytileg átt, 3 til 8 metrar á sekúndu en norðvestan 8 til 13 austanlands framan af degi. Skýjað norðaustantil og sums staðar dálítil væta en annars bjart veður. Áfram líkur á þokulofti við norðurströndina. Hlýnar heldur í veðri.

Á mánudag og þriðjudag er útlit fyrir hægar breytilegar áttir. Bjart með köflum víða um land, en sums staðar skýjað á norðanverðu landinu. Líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti yfirleitt á bilinu 10 og 18 stig.

Á miðvikudag gera spár ráð fyrir dálítilli vætu í flestum landshlutum, en á fimmtudag er spáð frekar vætusömu veðri.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og víða léttskýjað, en norðvestan 8-13 og skýjað austanlands og með norðurströndinni fram eftir degi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast á Suðurlandi.

Á mánudag (frídagur verslunarmanna): Breytileg átt 3-10 og víða bjartviðri en skúrir á stöku stað síðdegis. Hiti víða 8 til 17 stig, hlýjast sunnanlands.

Á þriðjudag: Hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en líkur á síðdegisskúrum. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag: Breytileg átt og skýjað að mestu. Dálítil rigning eða skúrir í flestum landshlutum. Hiti 9 til 14 stig.

Á fimmtudag: Norðaustanátt og rigning, en úrkomuminna norðvestantil. Hiti 8 til 13 stig.

Á föstudag: Útlit fyrir norðlæga átt. Rigning á austanverðu landinu, en þurrt að kalla vestantil. Hiti 6 til 16 stig, hlýjast sunnanlands.

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