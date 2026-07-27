Hlýjast sunnan heiða og hiti allt að átján stigum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 27. júlí 2026 10:06 Búast má við heldur hægari vindi á morgun og hita upp í 17 stig þar sem best lætur á Suðvestur- og Vesturlandi. Vísir/Vilhelm Í dag má búast við norðlægri eða breytilegri átt, fimm til þrettán metrum á sekúndu. Bjart verður með köflum og yfirleitt þurrt en lítilsháttar væta norðaustan- og austantil fram eftir morgni og aftur í kvöld. Hiti verður á bilinu níu til átján stig, hlýjast sunnan heiða. Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands segir að minnkandi lægð við Noreg stjórni veðrinu á landinu á í dag. Á morgun verði skýjað og dálítil væta öðru hverju. Bjart verði með köflum en má búast við stöku síðdegisskúrum um landið vestanvert, með líkum á hellidembum. Hiti verði á bilinu sex til sautján stig, mildast á Suðvestur- og Vesturlandi. Á miðvikudag sé útlit fyrir áframhaldandi norðlæga átt með súld eða rigningu og svölu veðri á Norður- og Austurlandi, en úrkomulítið og mildara sunnan- og vestantil. Veðurhorfur á landinu næstu daga: Á miðvikudag:Norðlæg átt 5-10 m/s, en 10-15 austast á landinu. Rigning á Norður- og Austurlandi, en bjart að mestu sunnan- og vestantil. Hiti 6 til 17 stig, mildast syðst.Á fimmtudag:Norðvestan 5-13. Væta með köflum á Norður- og Austurlandi og hiti 7 til 11 stig, en þurrt annars staðar með hita 10 til 17 stig.Á föstudag:Norðan og norðvestan 5-13 og rigning með köflum, en talsverð úrkoma norðanlands. Þurrt að mestu sunnan- og vestantil. Hiti breytist lítið. Veður Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Innlent Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Erlent Fleiri fréttir Hlýjast sunnan heiða og hiti allt að átján stigum Snarpar vindkviður á Austfjörðum og sunnan við Vatnajökul Varað við hviðum á Austurlandi en blíðu í höfuðborginni Skýjað með köflum „Góðar líkur“ á því að margir sjái til sólar Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Vara við allhvössum vindi á Snæfellsnesi Sólin gæti litið við í borginni um helgina Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna Hæð langt suður í hafi dælir hlýju lofti til landsins Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Líkur á stöku skúrum fyrir austan Viðvaranir vegna hvassviðris Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Sjá meira