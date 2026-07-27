Veður

Hlýjast sunnan heiða og hiti allt að á­tján stigum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Búast má við heldur hægari vindi á morgun og hita upp í 17 stig þar sem best lætur á Suðvestur- og Vesturlandi.
Búast má við heldur hægari vindi á morgun og hita upp í 17 stig þar sem best lætur á Suðvestur- og Vesturlandi. Vísir/Vilhelm

Í dag má búast við norðlægri eða breytilegri átt, fimm til þrettán metrum á sekúndu. Bjart verður með köflum og yfirleitt þurrt en lítilsháttar væta norðaustan- og austantil fram eftir morgni og aftur í kvöld. Hiti verður á bilinu níu til átján stig, hlýjast sunnan heiða. 

Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands segir að minnkandi lægð við Noreg stjórni veðrinu á landinu á í dag. 

Á morgun verði skýjað og dálítil væta öðru hverju. Bjart verði með köflum en má búast við stöku síðdegisskúrum um landið vestanvert, með líkum á hellidembum. Hiti verði á bilinu sex til sautján stig, mildast á Suðvestur- og Vesturlandi.

Á miðvikudag sé útlit fyrir áframhaldandi norðlæga átt með súld eða rigningu og svölu veðri á Norður- og Austurlandi, en úrkomulítið og mildara sunnan- og vestantil.

Veðurhorfur á landinu næstu daga: 

Á miðvikudag:

Norðlæg átt 5-10 m/s, en 10-15 austast á landinu. Rigning á Norður- og Austurlandi, en bjart að mestu sunnan- og vestantil. Hiti 6 til 17 stig, mildast syðst.

Á fimmtudag:

Norðvestan 5-13. Væta með köflum á Norður- og Austurlandi og hiti 7 til 11 stig, en þurrt annars staðar með hita 10 til 17 stig.

Á föstudag:

Norðan og norðvestan 5-13 og rigning með köflum, en talsverð úrkoma norðanlands. Þurrt að mestu sunnan- og vestantil. Hiti breytist lítið.

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