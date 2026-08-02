Veður

Hiti á bilinu sjö til tuttugu stig

Eiður Þór Árnason skrifar
Milt veður verður víða um land.
Milt veður verður víða um land. Vísir/vilhelm

Í dag verður norðlæg átt, 3 til 10 metrar á sekúndu og yfirleitt bjart en norðvestan 8 til 15. Skýjað og sums staðar dálítil væta austanlands fram eftir degi. Hviður eru enn að 25 metrum á sekúndu, til dæmis í Hamarsfirði sem geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind.

Hiti 7 til 20 stig, svalast við norðurströndina en hlýjast á Suðurlandi. Líkur á þokulofti við norðurströndina.

Þetta segir í spá Veðurstofu Íslands. Á morgun er gert ráð fyrir hægri breytilegri átt. Bjartviðri í flestum landshlutum en sums staðar skýjað eða þokuloft við Norður- og Vesturströndina. 

Eftir hádegi á morgun eru líkur á nokkrum stöku skúrum, einkum uppi á hálendinu. Kólnar ívið í veðri. Hiti 7 til 20 stig að deginum, hlýjast á Suður- og Vesturlandi.

Á mánudag og þriðjudag gera spár ráð fyrir fremur hægum vindum. Bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir, einkum inn til landsins. Hiti yfirleitt á bilinu 8 til 16 stig.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag (frídagur verslunarmanna): Breytileg átt 3-8 m/s og víða bjartviðri, en sums staðar skýjað við ströndina. Líkur á stöku síðdegisskúrum, einkum inn til landsins. Hiti víða 8 til 17 stig, hlýjast sunnanlands.

Á þriðjudag: Hæg breytileg átt og skýjað með köflum. Yfirleitt bjart sunnan- og suðaustantil, en líkur á þokulofti við ströndina. Stöku skúrir eftir hádegi, einkum inn til landsins. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag: Hæg breytileg átt, skýjað að mestu og sums staðar dálítil væta. Hiti 9 til 15 stig.

Á fimmtudag: Breytileg átt, skýjað og allvíða dálítil rigning. Fer að rigna sunnanlands um kvöldið, en léttir til fyrir norðan. Hiti 8 til 13 stig.

Á föstudag: Norðlæg átt og lítilsháttar væta, en rigning sunnantil framan af degi. Hiti 9 til 15 stig.

Á laugardag: Útlit fyrir norðlæga átt. Bjart með köflum, en smáskúrir á austanverðu landinu. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast vestanlands.

Veður

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