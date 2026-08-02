Hiti á bilinu sjö til tuttugu stig Eiður Þór Árnason skrifar 2. ágúst 2026 07:20 Milt veður verður víða um land. Vísir/vilhelm Í dag verður norðlæg átt, 3 til 10 metrar á sekúndu og yfirleitt bjart en norðvestan 8 til 15. Skýjað og sums staðar dálítil væta austanlands fram eftir degi. Hviður eru enn að 25 metrum á sekúndu, til dæmis í Hamarsfirði sem geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Hiti 7 til 20 stig, svalast við norðurströndina en hlýjast á Suðurlandi. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Þetta segir í spá Veðurstofu Íslands. Á morgun er gert ráð fyrir hægri breytilegri átt. Bjartviðri í flestum landshlutum en sums staðar skýjað eða þokuloft við Norður- og Vesturströndina. Eftir hádegi á morgun eru líkur á nokkrum stöku skúrum, einkum uppi á hálendinu. Kólnar ívið í veðri. Hiti 7 til 20 stig að deginum, hlýjast á Suður- og Vesturlandi. Á mánudag og þriðjudag gera spár ráð fyrir fremur hægum vindum. Bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir, einkum inn til landsins. Hiti yfirleitt á bilinu 8 til 16 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag (frídagur verslunarmanna): Breytileg átt 3-8 m/s og víða bjartviðri, en sums staðar skýjað við ströndina. Líkur á stöku síðdegisskúrum, einkum inn til landsins. Hiti víða 8 til 17 stig, hlýjast sunnanlands. Á þriðjudag: Hæg breytileg átt og skýjað með köflum. Yfirleitt bjart sunnan- og suðaustantil, en líkur á þokulofti við ströndina. Stöku skúrir eftir hádegi, einkum inn til landsins. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag: Hæg breytileg átt, skýjað að mestu og sums staðar dálítil væta. Hiti 9 til 15 stig. Á fimmtudag: Breytileg átt, skýjað og allvíða dálítil rigning. Fer að rigna sunnanlands um kvöldið, en léttir til fyrir norðan. Hiti 8 til 13 stig. Á föstudag: Norðlæg átt og lítilsháttar væta, en rigning sunnantil framan af degi. Hiti 9 til 15 stig. Á laugardag: Útlit fyrir norðlæga átt. Bjart með köflum, en smáskúrir á austanverðu landinu. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast vestanlands. Veður Mest lesið Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Innlent Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Fleiri fréttir Hiti á bilinu sjö til tuttugu stig Vara við snörpum vindhviðum Vara við hvössum vindstrengjum Allt að átján stigum og léttskýjað vestanlands Allt að sautján stigum og mildast á Suður- og Vesturlandi Lægð suður af landinu og hæð yfir Grænlandi Hlýjast sunnan heiða og hiti allt að átján stigum Snarpar vindkviður á Austfjörðum og sunnan við Vatnajökul Varað við hviðum á Austurlandi en blíðu í höfuðborginni Skýjað með köflum „Góðar líkur“ á því að margir sjái til sólar Rofar til og allt að tuttugu stig suðvestanlands Vara við allhvössum vindi á Snæfellsnesi Sólin gæti litið við í borginni um helgina Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna Hæð langt suður í hafi dælir hlýju lofti til landsins Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Líkur á stöku skúrum fyrir austan Viðvaranir vegna hvassviðris Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Sjá meira