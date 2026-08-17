Milt veður í dag en möguleg bleyta á Austfjörðum og Suðausturlandi. Lægð nálgast landið sem nær þó ekki inn á land og lítil úrkoma á suðaustanverðu landinu.
Í dag er spáð austan 5-10 m/s, en 10-15 syðst á landinu. Bjart með köflum norðan- og vestanlands, en dálítil rigning suðaustantil. Hiti 11 til 19 stig, hlýjast á Norðurlandi.
Austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, en 8-13 við suðausturströndina. Lítilsháttar væta á Austfjörðum og Suðausturlandi, annars bjart að mestu. Hiti víða 13 til 18 stig, en svalara við austurströndina.
Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að lægð nálgist landið úr suðvestri en að skil hennar nái ekki inn á land og því megi búast við lítilli úrkomu í dag sem verði nánast eingöngu bundin við suðaustanvert landið.
„Lægðin nær þó að bæta í vindinn hjá okkur miðað við hægviðrið um helgina. Þegar kemur fram á daginn má búast við austan 5-10 m/s nokkuð víða og 10-15 syðst á landinu. Þokkalega hlýtt í dag og væntanlega hlýjast á Norðurlandi, eða 19-20 stig þar sem best lætur,“ segir í hugleiðingum.
Þar segir að á morgun fjarlægist lægðin og dragi aftur úr vindi. Þá láti lítilsháttar væta líklega á sér kræla á Austfjörðum og Suðausturlandi, en aðrir landshlutar ættu að verða bjartir að mestu. Hiti yfirleitt á bilinu 13 til 18 stig yfir daginn, en svalara við austurströndina.
„Ef við gægjumst lengra fram í tímann þá er útlit fyrir rólegt veður á miðvikudag og fimmtudag, yfirleitt þurrt og milt. Um næstu helgi virðast síðan lægðir eiga að vera á sveimi við landið og bætir þá í vind með rigningu. Það er því ekki útlit fyrir sömu veðurblíðu um næstu helgi og var á þeirri sem nú er nýliðin,“ segir hann að lokum.
Víðast hvar um landið er greiðfært en þó víða framkvæmdir. Gott er að fylgjast með tilkynningum um umferð á vef Vegagerðar og veðri á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Austlæg eða breytileg átt 3-8 m/s, en 8-13 við suðausturströndina. Lítilsháttar væta á Austfjörðum og Suðausturlandi, annars bjart að mestu. Hiti 12 til 18 stig, en svalara við austurströndina.
Á miðvikudag og fimmtudag: Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjartviðri, en skýjað að mestu á vestanverðu landinu. Hiti yfirleitt á bilinu 10 til 16 stig yfir daginn.
Á föstudag og laugardag: Suðvestan- og sunnanátt með vætu, en þurrt að kalla norðaustan- og austanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á Austurlandi.
Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt og rigning um tíma í flestum landshlutum. Kólnar í veðri.