Innlent

Stolinn bíll fannst úti í á

Árni Sæberg skrifar
Bílnum hafði verið komið upp á bakka Elliðaár þegar ljósmyndari Vísis mætti á vettvang.
Bílnum hafði verið komið upp á bakka Elliðaár þegar ljósmyndari Vísis mætti á vettvang. Vísir/Lýður Valberg

Um klukkan fimm í morgun barst lögreglu tilkynning um bíl í Elliðaá við göngubrúna yfir Naustavog. Við rannsókn lögreglu kom í ljós að bíllinn var stolinn.  

Þetta segir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, í samtali við Vísi. Bíllinn hafi verið mannlaus þegar lögreglu bar að garði og leitað hafi verið að ökumanni hans en enginn slíkur fundist.

Bíllinn fannst úti í Elliðaá við göngubrúna þekktu yfir Naustavog.Vísir/Lýður Valberg

Lögregla hafi þá unnið að því að ná bílnum upp úr ánni en ekki hafi verið talin mikil hætta á olíuleka frá bílnum. Tryggingafélag eiganda bílsins muni taka við honum í framhaldinu. Loks segist hann ekki búa yfir upplýsingum um það hvar eða hvenær bílnum var stolið.

Lögreglumál Reykjavík

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