Stolinn bíll fannst úti í á

Um klukkan fimm í morgun barst lögreglu tilkynning um bíl í Elliðaá við göngubrúna yfir Naustavog. Við rannsókn lögreglu kom í ljós að bíllinn var stolinn.
Þetta segir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, í samtali við Vísi. Bíllinn hafi verið mannlaus þegar lögreglu bar að garði og leitað hafi verið að ökumanni hans en enginn slíkur fundist.
Lögregla hafi þá unnið að því að ná bílnum upp úr ánni en ekki hafi verið talin mikil hætta á olíuleka frá bílnum. Tryggingafélag eiganda bílsins muni taka við honum í framhaldinu. Loks segist hann ekki búa yfir upplýsingum um það hvar eða hvenær bílnum var stolið.
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