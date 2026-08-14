Skammt austur af landinu er nú lægð sem þokast austnorðaustur, en hennar vegna verður norðanátt ríkjandi í dag. Veðurstofan gerir ráð fyrir strekkingi við austurströndina, en annars hægari vindi.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði skýjað að mestu framan af degi og sums staðar væta fyrir norðan, en að það muni létta smám saman til sunnan- og vestanlands.
„Fremur svalt í veðri á norðanverðu landinu með á blinu 5 til 10 stig, en mun hlýrra fyrir sunnan með hita allt að 20 stigum.Um helgina stefnir í ágætisveður, hæga vinda og bjart með köflum, en smáskúri um landið sunnanvert. Útlit fyrir austanátt með rigningu á sunnanverðu landinu eftir helgi. Milt í veðri í flestum landshlutum,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag og sunnudag: Hæg suðaustlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en stöku skúrir sunnantil. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast inn til landsins.
Á mánudag og þriðjudag: Stífar austlægar áttir með rigningu sunnanlands, en hægari og skýjað með köflum fyrir norðan. Hiti 8 til 17 stig, svalast austast.
Á miðvikudag og fimmtudag: Fremur hæg norðaustlæga átt og lítilsháttar væta öðru hvoru, en bjart með köflum sunnan- og vestanlands. Áfram milt veður, einkum syðra.