Búast má við snörpum vindhviðum við fjöll á Austfjörðum og sunnan Vatnajökuls í kvöld og fram á morgundaginn.
Þetta segir í athugasemd veðurfræðings á vef Veðurstofunnar. Vindurinn geti reynst varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.
„Lægð hefur grafið um sig austur af landinu og veldur ákveðinni norðanátt,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
„Á Austfjörðum er sums staðar allhvasst og snarpar vindhviður við fjöll. Í kvöld hvessir einnig sunnan Vatnajökuls og því varasamt að vera á ferðinni á þessum slóðum í ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.“