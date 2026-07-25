Veður

Snarpar vindkviður á Aust­fjörðum og sunnan við Vatna­jökul

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Kastárfjall er austur af Höfn í Hornafirði.
Kastárfjall er austur af Höfn í Hornafirði. Vísir/Vilhelm

Búast má við snörpum vindhviðum við fjöll á Austfjörðum og sunnan Vatnajökuls í kvöld og fram á morgundaginn.

Þetta segir í athugasemd veðurfræðings á vef Veðurstofunnar. Vindurinn geti reynst varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.

Vindkort fyrir kl. 22 í kvöld. Veðurstofa Íslands

„Lægð hefur grafið um sig austur af landinu og veldur ákveðinni norðanátt,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings. 

„Á Austfjörðum er sums staðar allhvasst og snarpar vindhviður við fjöll. Í kvöld hvessir einnig sunnan Vatnajökuls og því varasamt að vera á ferðinni á þessum slóðum í ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.“

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